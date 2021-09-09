"Душил кнутом" посреди улицы: в Одессе прохожий отбил девушку у "отца" – видео

Жуткий случай произошел прямо в историческом центре Одессы. Мужчина предположительно душил несовершеннолетнюю девушку кнутом для скота. К счастью, неподалеку были неравнодушные прохожие.

Инцидент в Одессе произошел на улице Базарной. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

Важно чтобы Спасти семью от голода: мужчина в Афганистане хочет продать 4-летнюю дочь

Обидчик душил ребенка кнутом

На обнародованных кадрах видно, что мужчина затянул кнут на шее у ребенка. Когда прохожий приказал освободить ребенка, обидчик сказал, что не душит девушку, а просто "держит", и является ее отцом.

В то же время сама девушка просила отпустить ее и кричала. Защитник бил злоумышленника ногами, а затем брызнул тому в лицо газом из баллончика. Это подействовало, и ребенок оказался на свободе. Вырвавшись из плена, девушка поблагодарила освободителя и, пошатываясь, отошла подальше.

Мужчина обматерил защитника девушки, а затем попросил у прохожего воды.

Мужчина "душил ребенка" кнутом в Одессе: смотрите видео

Заметим, что согласно украинскому законодательству, родителям за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка может грозить:

предупреждение;

штраф на сумму от 850 до 1 700 гривен.

24 канал не может подтвердить или опровергнуть, что мужчина на видео – отец ребенка.