Президент Украины Владимир Зеленский одним сообщением поздравил Киев и Кривой Рог с Днем города. Оба, признался Зеленский, одинаково родные и ценные для него.

Сравнивать эти два города, написал Зеленский, это все равно, что выбирать между любовью к отцу или матери. Трогательное поздравление Зеленский опубликовал на своих страницах в соцсетях.

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Поздравление Зеленского

О семье

Зеленский отметил, что Кривой Рог – место его рождения, а Киев – место становления. Родной город подарил первых друзей и первую любовь, а Киев сделал их только крепче. "В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын".

О вкусах

"В Киеве – самый душистый кофе. В Кривом Роге – самый вкусный мамин борщ", – поделился своими предпочтениями Зеленский.

Об обетах

Именно в этих городах состоялись чуть ли не самые важные происшествия, – пишет Зеленский, – торжественные обеты. В Кривом Роге, в ЗАГСе, я дал обет верности своей жене. В Киеве, в парламенте, я присягнул на верность украинскому народу. В обоих случаях я стремился сделать людей счастливыми. И не имеет значения – это один человек или многомиллионная страна. Главное – быть верным своим клятвам каждый день и каждую минуту.

Пожелания

Заключительные пожелания очень похожи на конец традиционного обращения Зеленского к народу – пожелания здоровья. "Хочется пожелать Киеву и Кривому Рогу всегда быть здоровыми. Во всех смыслах этого слова. Быть здоровыми в вопросах комфорта, безопасности, уюта и досуга".

Иметь крепкий иммунитет от "вируса плохих дорог", держать дистанцию ​​от пробок и хаотичной застройки. Регулярно получать витаминный заряд от ивентов, концертов, соревнований и масштабных инвестиций. Полной грудью дышать чистым воздухом. Быть, жить и цвести еще не одну тысячу лет!

"Уроженец Кривого Рога, житель Киева, гражданин Украины Владимир Зеленский", – лаконично подписал свое поздравление президент.