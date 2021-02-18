Білоруські журналістки Катерина Андрєєва та Дар'я Чульцова у листопаді 2020 року робили пряме включення з акції в центрі Мінська. Їх затримали правоохоронці, спочатку склали адмінпротоколи, а згодом відкрили кримінальне провадження. 18 лютого суддя присудила дівчатам 2 роки ув'язнення.

Чому відбувався стрім

15 листопада 2020 року журналістки білоруського видання "Белсат" приїхали на площу Змін. В цей день містяни вшановували пам'ять Романа Бондаренка, який загинув після побиття силовиків.

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У прямому включенні журналістки показали жорстокий розгін цієї акції та руйнування білоруськими правоохоронцями народного меморіалу на площі.

В день акції Андрєєву та Чульцову затримали правоохоронці, склали протоколи адміністративних порушень. Їх звинуватили у несанкціонованій акції протесту та відмові співпрацювати з міліцією.

Запобіжний захід за професійну діяльність

Через два дні відбувся суд, де журналісток покарали за професійну діяльність та обрали запобіжний захід – 7 діб адміністративного арешту. У постанові зазначалося, що складу злочину в їх діях немає.

Ще через два дні їм висунули звинувачення в організації та підготовці дій, які грубо порушують громадський порядок. Дівчат арештували та етапували у в’язницю. Там їх тримали в різних камерах.

Дії журналісток нібито спричинили порушення громадського транспорту. Слідство стверджувало, що стрім Андрєєвой та Чульцової зупинив рух 13 автобусних маршрутів, 3 тролейбусних і 3 трамвайних. Проте більша частина з них не мала навіть зупинки поблизу площі Змін.

Як пройшло судове засідання

Під час судового засідання сторона обвинувачення зачитала лінгвістичний аналіз стріму. Проте мовознавці спростували наявність закликів та ознак організації дій.

Прокурорка Аліна Касьянчык заявила, що журналістки під час стріму виходили на проїжджу частину. Це спричинило зупинку руху та масовий вихід на дорогу учасниками акції. Таким чином їхні дії розцінили як сприяння організації масових заворушень.

Обвинувачення вимагали для журналісток 2 роки ув'язнення в колонії загального режиму. Суддя підтримала.

Після того суддя перепитала, чи розуміють дівчата вирок. Їхня реакція була іронічною. Одна запитала: "Навіщо це?", а інша – "Чому не 25 років одразу?".

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