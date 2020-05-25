Два урода, – начальник полиции Киевщины о копах-насильниках из Кагарлыка

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов крайне резко и эмоционально отреагировал на резонансное изнасилование и пытки женщины полицейскими в Кагарлыке. Он анонсировал увольнения среди руководства полиции, некоторые из них уже приняты.

Ряд полицейских привлекут к уголовной и административной ответственности. Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов написал на своей фейсбук-странице.

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Начальник полиции Киевщины также подчеркнул, что полицейские и до этого резонансного случая имели пятна на репутации. Так, один из мужчин уже был "на выходе" и имел дисциплинарное взыскание – неполная должностная ответственность.

В конце концов глава полиции Киевщины подчеркнул, что этих мужчин нужно отделять от Национальной полиции Украины.

Два "урода", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника,

– охарактеризовал Небытов подозреваемых.

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