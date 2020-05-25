Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Два урода, – начальник полиции Киевщины о копах-насильниках из Кагарлыка

- Читати новину українською
Изнасилование в Кагарлыке: комментарий начальника полиции Киевщины
Двух полицейских обвинили в изнасиловании / Фото из телеграм-канала Teza

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов крайне резко и эмоционально отреагировал на резонансное изнасилование и пытки женщины полицейскими в Кагарлыке. Он анонсировал увольнения среди руководства полиции, некоторые из них уже приняты.

Ряд полицейских привлекут к уголовной и административной ответственности. Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов написал на своей фейсбук-странице.

Больше темой Били и стреляли над головой: появились детали изнасилования женщины полицейскими

Начальник полиции Киевщины также подчеркнул, что полицейские и до этого резонансного случая имели пятна на репутации. Так, один из мужчин уже был "на выходе" и имел дисциплинарное взыскание – неполная должностная ответственность.

В конце концов глава полиции Киевщины подчеркнул, что этих мужчин нужно отделять от Национальной полиции Украины.

Два "урода", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника,
– охарактеризовал Небытов подозреваемых.

Изнасилование в Кагарлыке: главное

  • 26-летняя женщина заявила об избиении и изнасиловании в полицейском участке.
  • Ее вызвали в полицию в качестве свидетеля по делу похищения имущества, вместе с ней в полицейском участке был еще один мужчина.
  • Правоохранители надели на женщину противогаз и наручники. Один из копов стрелял из табельного оружия у женщины над головой, а затем несколько раз изнасиловал.
  • В СМИ появилась информация об этих полицейских: это 35-летний Николай Кузив – начальник сектора криминальной полиции и 29-летний Сергей Сулима, оперуполномоченный.
  • Следователи ГБР готовят сообщение о подозрении задержанным. Также решается вопрос об избрании меры пресечения. 
  • Начальник Национальной полиции Игорь Клименко уволил обоих подозреваемых с их должностей.
Автор: Вероника Климская
Теги: Полиция Новости Украины Новости Киева Государственное бюро расследований Расследования Игорь Клименко Изнасилование в Кагарлике
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Во что "влезла" Аргентина, или Как Украина лучше не делать
сегодня , 15:00 Во что "влезла" Аргентина, или Как Украина лучше не делать
Сергій Фурса
Сценарий, выгодный Кремлю: почему "пленки Порошенко" могут существенно навредить Украине
сегодня , 13:30 Сценарий, выгодный Кремлю: почему "пленки Порошенко" могут существенно навредить Украине
Сергій Лещенко
Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
20 мая , 15:41 Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
Марта Пономаренко