Два урода, – начальник полиции Киевщины о копах-насильниках из Кагарлыка
Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов крайне резко и эмоционально отреагировал на резонансное изнасилование и пытки женщины полицейскими в Кагарлыке. Он анонсировал увольнения среди руководства полиции, некоторые из них уже приняты.
Ряд полицейских привлекут к уголовной и административной ответственности. Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов написал на своей фейсбук-странице.
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Начальник полиции Киевщины также подчеркнул, что полицейские и до этого резонансного случая имели пятна на репутации. Так, один из мужчин уже был "на выходе" и имел дисциплинарное взыскание – неполная должностная ответственность.
В конце концов глава полиции Киевщины подчеркнул, что этих мужчин нужно отделять от Национальной полиции Украины.
Два "урода", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника,
– охарактеризовал Небытов подозреваемых.
Изнасилование в Кагарлыке: главное
- 26-летняя женщина заявила об избиении и изнасиловании в полицейском участке.
- Ее вызвали в полицию в качестве свидетеля по делу похищения имущества, вместе с ней в полицейском участке был еще один мужчина.
- Правоохранители надели на женщину противогаз и наручники. Один из копов стрелял из табельного оружия у женщины над головой, а затем несколько раз изнасиловал.
- В СМИ появилась информация об этих полицейских: это 35-летний Николай Кузив – начальник сектора криминальной полиции и 29-летний Сергей Сулима, оперуполномоченный.
- Следователи ГБР готовят сообщение о подозрении задержанным. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
- Начальник Национальной полиции Игорь Клименко уволил обоих подозреваемых с их должностей.
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