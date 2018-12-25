Два человека умерло от "свиного гриппа" в Грузии

В Грузии несколько дней от вируса А (H1N1), известного как "свиной грипп", умерло два человека.

Об этом сообщает Новости-Грузия.

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Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко заявил, что от свиного гриппа зафиксировано уже две смерти. Известно, что одна женщина умерла в Батуми, а второй летальный случай произошел в Кутаиси.

Однако по словам министра, Грузия пока не находится на пороге эпидемии.

Главное, чтобы все знали симптомы начала гриппа и в случае их проявления сразу же обращались к семейному врачу,

– добавил Сергиенко.

Что такое "свиной грипп"?А (H1N1) пандемический – наиболее распространенный тип гриппа, который вызывает масштабные эпидемии. Впервые был открыт в 1931 году американским ученым Ричардом Шоупом. В 2009 году стал известен под названием "свиной грипп".