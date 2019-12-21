Два депутата присвоили 1,5 гектара побережья в Одесской области
В Белгород-Днестровском районе Одесской области два местных депутата завладели 1,5 гектаров побережья стоимостью 4 миллиона гривен. Земельные участки они оформили на своих родственников и близких знакомых.
Областная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему секретарю Затоковского поселкового совета и бывшему председателю постоянной депутатской комиссии.
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По версии следствия, секретарь и председатель земельной комиссии разработали преступную схему отчуждения рекреационных земель первой линии от Черного моря в Белгород-Днестровском районе.
Подозреваемые завладели 17 земельными участками.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 10 миллионов гривен каждому.
Отчужденные участки побережья / фото od.gp.gov.ua
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