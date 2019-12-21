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      Два депутата присвоили 1,5 гектара побережья в Одесской области

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      Депутатов задержали полицейские / od.gp.gov.ua

      В Белгород-Днестровском районе Одесской области два местных депутата завладели 1,5 гектаров побережья стоимостью 4 миллиона гривен. Земельные участки они оформили на своих родственников и близких знакомых.

       

      Областная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему секретарю Затоковского поселкового совета и бывшему председателю постоянной депутатской комиссии.

      Важно: Зеленский подписал закон о свободном доступе к пляжам и водоемам: как будут наказывать нарушителей

      По версии следствия, секретарь и председатель земельной комиссии разработали преступную схему отчуждения рекреационных земель первой линии от Черного моря в Белгород-Днестровском районе.

      Подозреваемые завладели 17 земельными участками.

      Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 10 миллионов гривен каждому.


      Отчужденные участки побережья / фото od.gp.gov.ua

      Порошенко мог бы многое рассказать Зеленскому, но возможно президент и сам все скоро узнает
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Чорное море Оренда земли Новости Одессы
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