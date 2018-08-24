Два футболиста из Украины будут играть за оккупантов Крыма

Украинские футболисты Алексей Курилов и Илья Глушицкий отныне будут выступать в "чемпионате Крыма" в составе местных команд. Оба ранее играли за ряд известных команд первенства Украины.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте так называемого "Крымского футбольного союза".

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В частности, оккупанты сообщают, что Курилов был заявлен 23 августа в качестве защитника команды "Кызылташ", представляющей Бахчисарай. Добавим, что ранее он защищал цвета таких команд УПЛ, как харьковский "Металлист", полтавская "Ворскла", луганская "Заря", запорожский "Металлург" и симферопольская "Таврия".

Что касается Глушицкого, то бывший игрок донецкого "Шахтера" и "Олимпика", ужгородской "Говерлы" и харьковского "Гелиоса" стал защитником керченского "Океана". Заявлен он был также 23 августа.

Напомним, ранее Спорт 24 сообщал, что в оккупированном Крыму участие в соревнованиях принял украинский прыгун в воду и в то же время бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Алексей Пригоров.