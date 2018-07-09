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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Два футбольных клуба снялись с чемпионата Украины

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ФК "Скала" Стрый
ФК "Скала" Стрый

"Феникс" (экс- "Сталь") направил письмо в ПФЛ о снятии с Первой лиги. Также о прекращении выступлений сообщила и "Скала" Стрый.

В воскресенье, 8 июля, бывший пресс-атташе "Стали" Александр Горбачев написал в Facebook, что владелец клуба Вардан Исраелян сообщил игрокам о роспуске команды из-за банкротства. Пока же известно, что клуб из-за отсутствия надлежащего финансирования снялся с турнира, пишет SportArena.

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О решении "Скалы" прекратить выступления во Второй лиге и оставить только футбольную школу стало известно еще в середине июня. Ситуация с другими участниками турниров также остается не до конца определенной.

В свою очередь, участие "Нефтяника" в Первой лиге вместо ФК "Полтава" по-прежнему под большим вопросом. Руководство клуба хочет сохранить клуб и даже направило письмо в ПФЛ с подтверждением участия в чемпионате.

Лучше складывается ситуация у "Гелиоса" и "Черкасского Днепра". Харьковчане ведут переговоры с потенциальным владельцем клуба в лице Кобры и уже во вторник, 10 июля, вопрос о переименовании и существовании команды может решиться успешно. "Черкасский Днепр" готовится к новому сезону, наигрывая состав через спарринги.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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