Два года условно и конфискация компьютера: в России мужчину осудили за критику Путина

В Тверской области 51-летнему электрику Владимиру Егорову присудили 2 года условно, а также конфисковали системный блок его компьютера. Его обвинили в экстремизме из-за сообщения против президента РФ Владимира Путина в социальной сети "Вконтакте".

Об этом адвокат мужчины Светлана Сидоркина сообщила в комментарии телеканалу "Дождь".

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Егорова приговорили к двум годам условно с испытательным сроком 3 года и запретом модерировать веб-сайты. Системный блок его компьютера изъяли в пользу государства,

– отметила адвокат.

Егорову вменяют публичные призывы к экстремизму с использованием интернета.

По информации СМИ, 28 мая на прениях сторон прокурор просил для Егорова два года условно. Защита, в свою очередь, просила полностью оправдать мужчину.