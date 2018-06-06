Два года условно и конфискация компьютера: в России мужчину осудили за критику Путина
В Тверской области 51-летнему электрику Владимиру Егорову присудили 2 года условно, а также конфисковали системный блок его компьютера. Его обвинили в экстремизме из-за сообщения против президента РФ Владимира Путина в социальной сети "Вконтакте".
Об этом адвокат мужчины Светлана Сидоркина сообщила в комментарии телеканалу "Дождь".
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Егорова приговорили к двум годам условно с испытательным сроком 3 года и запретом модерировать веб-сайты. Системный блок его компьютера изъяли в пользу государства,
– отметила адвокат.
Егорову вменяют публичные призывы к экстремизму с использованием интернета.
По информации СМИ, 28 мая на прениях сторон прокурор просил для Егорова два года условно. Защита, в свою очередь, просила полностью оправдать мужчину.
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