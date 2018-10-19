Два года в постели: Аврил Лавин рассказала о длительной борьбе с опасной болезнью

Канадская певица Аврил Лавин, которая после 5 лет творческого перерыва вернулась на сцену, решила откровенно рассказать о длительной борьбе с болезнью Лайма, возвращении на сцену и отношениях с бывшими мужьями.

Об этом она рассказала в интервью изданию Billboard.

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Отметим, что 27 сентября Аврил Лавин презентовала новый клип. В песне "Head Above Water" (в переводе – "Голова над водой") звезда рассказала поклонникам историю о борьбе с болезнью Лайма, что едва не унесла жизни певицы.

Болезнь певицы диагностировали в 2014 году, тогда у нее стали проявляться некоторые симптомы. Однажды она даже не могла встать с кровати из-за усталости, которую чувствовала.

Я провела в постели два чертовых года. Меня укусил клещ, и я вынуждена была принимать антибиотики. Но не все так просто. Это слишком сложно и превращается в кисту, поэтому одновременно следует принимать и другие антибиотики. Это очень долго не диагностировалось, и я ужасно себя чувствовала,

– рассказала Аврил.

В течение этих лет артистка принимала специальные противомалярийные средства и антибиотики. Она заявила, что хочет снова вернуться к нормальной жизни и заняться музыкой.

Аврил Лавин для Billboard

Кроме того, Лавин вспомнила своих бывших мужчин, вокалиста группы Sum 41 Дерека Уибли и лидера Nickelback.

"Все прошло, но я люблю влюбляться и ни о чем не жалею", – добавила 34-летняя певица.



Аврил Лавин для Billboard



Аврил Лавин для Billboard

Что такое болезнь Лайма?

Недуг, который еще называют борелиозом. Болезнь передают клещи. На ранней стадии человек может увидеть на теле покраснения, может повышаться температура и появляться боль в мышцах и хроническая усталость. Впоследствии болезнь Лайма поражает суставы, сердце и нервную систему. Аврил Лавин диагностировали недуг осенью 2014 года. Симптомы проявились у звезды через 6 месяцев после заражения, а затем к медикам артистка обратилась с очень острой формой болезни. Аврил Лавин до сих пор борется с болезнью.