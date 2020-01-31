Два года в стенах торгового центра: чудесное спасение кота в Южной Корее – видео

Два года кот просидел в стенах торгового центра в Южной Корее. Умереть от голода ему не дал доброжелатель, который приносил еду и воду и запихивал их в щель.

Мужчина, который часто наведывался в этот торговый центр, слышал в стене странные звуки и заподозрил: там по неволе живет какое-то животное. А вот какое – он не знал, но впрочем, решил помочь. Об этом пишет Daily Mail.

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Мужчина заботился о животном, приносил еду и воду. Он ежедневно откручивал панели, чтобы накормить питомца. Впрочем, вытащить его через маленькую щель не мог.

Спасенный котик / скриншот с видео

В конце концов спасатели решили попробовать спасти кота из неволи. На место прибыли также ветеринары. Эксперты долго пытались понять, где находится животное и в конце концов сделали дырку в потолке, чтобы достать кота.

Пушистик сразу высунул голову с потолка, однако людей сначала боялся. Вероятно, за 2 года он отвык от них. Кота передали ветеринарам, чтобы подлечить, а потом передали в руки мужчины, который его подкармливал и спас от голодной смерти.

Удивительное спасение кота: видео