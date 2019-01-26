Два гола не спасли "Динамо" от поражения в товарищеском матче: видео

В последнем спарринге на первом испанском зимнем сборе футболисты киевского "Динамо" проиграли "Спарте" из Праги.

Динамо – Спарта 2:3

Голы: Циганков, 47, Алибеков, 64 – Тетте, 17, Станчу, 45+1, Гложек, 81

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В первом тайме киевляне не смогли забить в ворота соперника, а вот пражский клуб отличился в воротах "Динамо" дважды.

Киевляне пришли в себя в начале второй половины встречи после гола Виктора Цыганкова в первые минуты тайма.



На 64-й минуте Ахмед Алибеков вышел в центр защиты, подключился в атаку и сравнял счет бешеным дальним ударом.

Однако последнее слово осталось за пражанами. Гложек на 81-й минуте после прострела с фланга установил окончательный счет – 2: 3.

24 канал писал, что форвард "Динамо" Артем Беседин вылетел до конца сезона и, скорее всего, не будет участвовать в нынешнем розыгрыше УПЛ.

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