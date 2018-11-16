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      Два итальянских топ-клуба интересуются Цыганковым, – скаут "Кальяри"

      22 Читати новину українською
      Виктор Циганков
      Виктор Циганков

      Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

      Скаут "Кальяри" Алекс Великих поделился мнением о 21-летнем вингере сборной Украины по футболу Викторе Цыганкове.

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      Все опять-таки зависит от цены. Я не могу раскрывать много деталей, потому что это не корректно с моей стороны. 20 млн – это предельная цена, за которую этот футболист был бы интересен. Выше 20 млн для итальянских клубов вряд ли возможно. Насколько я знаю, сейчас два итальянских клуба рассматривают возможность сделать предложение,
      – цитирует Алекса Великих "ua-football".

      Цыганков стал регулярно привлекаться к основе "Динамо" с августа 2016 года. С тех пор украинец во всех турнирах отыграл 92 матча, забив 29 голов и отдав 27 результативных передач.

      Отметим, что в текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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