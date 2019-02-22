Два миллиона гривен убытков ежемесячно: военизированная охрана УЗ не справляется с обязанностями

Военизированная охрана "Укрзализныци" не справляется со своими обязанностями по надзору за грузами, из-за чего около 2 млн грн в месяц составляет сумма ущерба от краж на УЗ.

Об этом сообщил в блоге на OBOZREVATEL глава Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко. По его данным, 90% таких потерь возникают как раз в процессе перевозки. Фактические же потери владельцев вагонов, отправителей и получателей грузов даже не поддаются исчислению, отмечает он.

"Промышленники, аграрии и другие грузоотправители констатируют: воруют все: уголь, металлопрокат, руду, удобрения, зерновые, топливо и смазочные материалы. Кроме того все, что можно достать и продать. Кроме того злоумышленники массово и безжалостно разукомплектовывают вагоны: снимают детали тормозной системы, из-за чего вагоны становятся нетормозящими, не могут использоваться для перевозок и нуждаются в ремонте. В результате владельцы подвижного состава несут огромные убытки. Статистика шокирует: по данным Украинского логистического Альянса ежедневно на железных дорогах разворовывается 150-170 вагонов (!). Такое хищение, в частности, может привести к техногенной катастрофе", – пояснил Криворучко.

По его словам, воровство грузов и разоборудование вагонов поставлено на поток – этим занимаются организованные и хорошо оснащенные группы, в составе которых действуют бывшие сотрудники УЗ и криминалитет.

"Нормативными документами УЗ определен порядок сдачи под охрану и снятия с охраны грузов: груз пломбируется, и если по прибытии пломба целая – претензии к охране не принимаются. Попытки доказать нехватку груза обречены на провал. Таким образом ВОХР охраняет не груз, а целостность пломбы. На самом деле факты хищения ряда грузов, перевозимых под наблюдением охраны в специализированных вагонах, закрытых и опломбированных, обнаруживаются уже после того, как груз прибывает к получателю. При этом пломба целая, а количество груза серьезно уменьшилось. Разумеется, в таких случаях УЗ претензий уже не принимает и убытки не возмещает", – пояснил Криворучко.

Он подчеркнул, что множество случаев краж происходит на тех станциях, где действуют посты ВОХР.

Бывают случаи, когда грузы, сопровождаемые (якобы) ВОХР, разворовываются. Поэтому, формально грузы сопровождаются охраной, и за эту услугу даже берется плата, но на деле у подразделений ВОХР почему-то отсутствует личный состав,

– пишет глава Ассоциации.

По мнению участников рынка, многочисленные факты воровства показывают, что ВОХР, призвана обеспечивать сохранение целого ряда грузов, не справляется с поставленной задачей. Криворучко считает, что рациональной альтернативой являются частные охранные структуры.