Два молодых украинских футболиста попали в символическую сборную Евро-2018

Два игрока юношеской сборной Украины Владислав Супряга и Сергей Булеца попали в символическую сборную юношеского Евро-2018 (U-19), составленную из лучших футболистов турнира.

В целом УЕФА опубликовало свою сборную, которая состоит из основного состава и запасных игроков. Туда было выбрано 20 игроков из сборных, которые принимали участие в турнире. Супряга стал единственным форвардом в основной сборной. Булеца же оказался среди девяти запасных игроков.

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Среди первых 11-ти игроков — по четыре футболиста сборных Португалии и Италии, которые сыграли в финале Евро-2018. Напомним, украинцы были разгромлены в полуфинале турнира.

Полный список лауреатов выглядит следующим образом.

Стартовый состав:

вратарь: Алессандро Плиццари (Италия, "Милан");

защитники: Рауль Белланова (Италия, "Милан"), Ромен Коррейя (Португалия, "Сетубал"), Давиде Беттелла (Италия, "Аталанта"), Рубен Винагре (Португалия, "Вулверхэмптон");

полузащитники: Микаэль Кюизанс (Франция, "Боруссия" М), Флорентину Луиш (Португалия, "Бенфика"), Сандро Тонали (Италия, "Брешия"), крайние полузащитники: Жоау Филипе (Португалия, "Бенфика"), Мусса Дьяби (Франция, "ПСЖ"),

форвард: Владислав Супряга (Украина, "Днепр-1").

Запасные:

вратарь: Еванн Диуф (Франция, "Труа");

полевые игроки — Тьерри Коррейя (Португалия, "Спортинг"), Трево Чалоба (Англия, "Челси"), Кина (Португалия, "Вест Хэм"), Саку Юлятупа (Финляндия, "Аякс"), Николо Дзаньоло (Италия, "Рома"), Сергей Булеца (Украина, "Динамо" Киев), Франсишку Тринкао (Португалия, "Брага"), Мойзе Кен (Италия, "Ювентус").

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