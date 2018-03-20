Два огромных корабля столкнулись в Пакистане и "рассыпали" контейнеры: фото и видео
В Пакистане два крупных контейнеровоза столкнулись в море, рассыпав десятки контейнеров с товаром.
Об этом сообщает Сfts.org.ua
300-метровый контейнеровоз "Tolten" зашел в акваторию порта Карачи и направился к причалу для швартовки, где врезался в 239-метровое судно "Hamburg Bay".
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В результате аварии с корабля "Tolten" попадало в воду более 20 контейнеров. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Грузы из деформированных контейнеров загрязнили акваторию порта, работники пытаются поднять все контейнеры из воды.
Два огромных корабля столкнулись в Пакистане – видео
Два огромных корабля столкнулись в Пакистане – видео
Два огромных корабля столкнулись в Пакистане и рассыпали контейнеры
Два огромных корабля столкнулись в Пакистане и рассыпали контейнеры