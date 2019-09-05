Два проплаченных митинга "за" и "против" каналов Медведчука проходят в Киеве: фото, видео

В Киеве возле Нацсовета по вопросам радио и телевидения утром 5 сентября начались два проплаченных митинга относительно каналов пророссийского политика Виктора Медведчука. На одном люди с плакатами протестуют против контроля кумом Путина украинских СМИ, на другом – наоборот выступают в его поддержку.

На протест под Нацсовет вышли люди, которые выступают против телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" и их контроля Медведчуком.

Важно: Как будет развиваться ситуация вокруг Медведчука и подконтрольных ему СМИ

Они держат в руках плакаты с надписями "Путин + вата = NewsOne", "Российские макароны для русских", "Уберите свои грязные руки от нашей страны" и другие.



Митинг против каналов Медведчука в Киеве

На второй митинг, который проходит сразу напротив Нацсовета возле метро "Крещатик", постепенно сходятся люди, которые выступают в поддержку СМИ Медведчука. Они критикуют регулятор, требуют его реформировать и даже называют "угрозой независимым СМИ".





Что интересно, одна из женщин держит в руках и сверяет список с фамилиями и номерами людей, которые приходят на "протест".



Список проплаченных митингующих "за" каналы Медведчука

Среди так называемых протестующих стоят как дети школьного возраста, так и пенсионеры.

Люди собираются в поддержку Медведчука под Нацсоветом в Киеве: видео

Проплаченный митинг в поддержку Медведчука в Киеве: видео

Какие СМИ контролирует Медведчук? Пророссийский политик и кум Путина Виктор Медведчук де-юре не владеет ни одним медиахолдингом. Однако де-факто под его контролем находятся три информационных телеканала: NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Ими по документам владеет нардеп от "ОПЗЖ" и правая рука Медведчука Тарас Козак.



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