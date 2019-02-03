Два результативных паса украинца Малиновского принесли победу "Генку" в чемпионате: видео

Украинский полузащитник Руслан Малиновский продолжает вести "Генк" к победе в чемпионате Бельгии. На этот раз результативная игра украинца позволила его команде одержать волевую победу над "Васланд-Беверен".

Васланд-Беверен – Генк – 1:2

Голы: Болевич, 12-Самата, 60, Посуэло, 83

Еще в первом тайме "Генк" пропустил гол - отличился Болевич.

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И все же команда украинца сумела отыграться. Сделал "Генк" это во втором тайме. Сначала Малиновский навесил с углового и гол забил Самата. А уже в конце матча украинец пошел в атаку, собрал на границе штрафной двух соперников и отдал пас под удар Посуэло.

Благодаря этой победе "Генк" и в дальнейшем на первом месте в чемпионате Бельгии. Команда имеет в активе 54 очка и опережает ближайшего преследователя "Брюгге" на 9 баллов.

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