Два россиянина – наиболее вероятные соперники Усика в следующем бою

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк назвал вероятных соперников для украинца. В этом списке сразу два российских боксера.

Красюк отметил, что из наиболее вероятных будущих соперников Усика можно выделить Александра Поветкина и Луиса Ортиса.

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На данный момент, мы не ведем никаких переговоров. Усик и его команда отдыхают. Но могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хэвивейте, остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе. Если не удастся с ними договориться, то Усик проведет в марте обязательную защиту против Лебедева в крузервейте. В конце следующей недели, мы встретимся с Хирном и все обсудим,

– сказал Александр Красюк.

Напомним, Александр Усик в последнем бою в ноябре прошлого года в Манчестере нокаутировал Тони Белью и впервые защитил все титулы в тяжелом весе. Ожидается, что следующий бой украинца состоится в апреле в США или Великобритании.

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