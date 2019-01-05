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      Два россиянина – наиболее вероятные соперники Усика в следующем бою

      97 Читати новину українською
      Усик может провести бой с Поветкиным или Ортисом
      Усик может провести бой с Поветкиным или Ортисом

      Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк назвал вероятных соперников для украинца. В этом списке сразу два российских боксера.

      Красюк отметил, что из наиболее вероятных будущих соперников Усика можно выделить Александра Поветкина и Луиса Ортиса.

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      На данный момент, мы не ведем никаких переговоров. Усик и его команда отдыхают. Но могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хэвивейте, остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе. Если не удастся с ними договориться, то Усик проведет в марте обязательную защиту против Лебедева в крузервейте. В конце следующей недели, мы встретимся с Хирном и все обсудим,
      – сказал Александр Красюк.

      Напомним, Александр Усик в последнем бою в ноябре прошлого года в Манчестере нокаутировал Тони Белью и впервые защитил все титулы в тяжелом весе. Ожидается, что следующий бой украинца состоится в апреле в США или Великобритании.

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      Теги: Спорт Александр Усик Бокс
      Источник: 24 Канал
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