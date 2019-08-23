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      Два шествия на День Независимости: что запланировал режиссер Бадоев и украинские защитники

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      В День Независимости в Киеве состоится сразу два шествия. Одно с участием Президента Владимира Зеленского, которое назвали Шествие достоинства. К его созданию привлекли специалистов из шоу-бизнеса – клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елену Коляденко. Участие во втором шествии, которое назвали Марш защитников, собираются принять около десяти тысяч ветеранов и волонтеров.

      Первое – Шествие достоинства

      "Мы что-то плохое, темное разрисуем в светлое и в то, чем можно гордиться.  Такова ваша задача", – так режиссер Алан Бадоев объяснял детям на репетиции, как они 24 августа будут разрисовывать щиты беркута и водомет. Именно тот, который перекрывал улицы во время Революции достоинства.

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      Все девушки из кружка рисования из города Белая Церковь. "Я буду превращать зло в добро. Рисовать ладошкой", – рассказала участница мероприятия Полина.

      Алан Бадоєв
      Алан Бадоев

      Также в День Независимости прозвучит гимн от Тины Кароль с участием оркестров.

      Вы знаете, что не будет ехать техника. Потому что мы делаем акцент на тех замечательных и отважных людях, которые этой техникой управляют. Не танк, а танкист,
      – объяснил режиссер шествия достоинства Алан Бадоев.

      "В мероприятиях по случаю 28 годовщины Независимости Украины будут принимать участие военнослужащие всех видов и родов вооруженных сил Украины", – добавил генерал-лейтенант ВСУ Олег Грунтковский.

      В четверг 22 августа 2019 года вечером состоялась первая репетиция Шествия на Крещатике. На нем не хватало только Президента Украины Владимира Зеленского, которого можно будет увидеть уже 24 августа. Начнется мероприятие в полдесятого на Аллее Героев Небесной Сотни, а позже вручат награды героям. Гостем события станет известный украинский композитор Мирослав Скорик.

      Вторая – Марш защитников

      24 августа в одиннадцать часов начнется Марш защитников – шествие, которое состоится без Президента Украины. В ней планируют принять участие более десяти тысяч ветеранов со всех уголков страны. Идея возникла, как ответ на отмену военного парада.

      "Из парка Тараса Григорьевича Шевченко, оттуда спустится по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, пройдет по Крещатику. На Майдане Независимости выполнит равнение на Аллею Героев Небесной сотни. Тогда поднимется до Михайловского собора и там у стены памяти завершится молебном в память о погибших во время отражения российской вооруженной агрессии", – пояснил член организационного комитета Марша защитников Антон Колумбет.

      Два шествия развели во времени: сначала президентское, а потом Марш защитников. Поэтому все желающие смогут увидеть оба шествия и самое главное – поблагодарить наших защитников.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости политики День Независимости Новости Киева
      Источник: 24 канал
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