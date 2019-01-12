Два скандалиста "Динамо" могли перейти в московский клуб

Московский "Локомотив" летом 2017 года рассматривал возможность подписать двух игроков киевского "Динамо". Москвичей интересовал защитник Евгений Хачериди, который уже не выступает за "Динамо", и полузащитник Денис Гармаш.

Тогдашний советник президента клуба Лев Гоберман показал фотографию шорт-листа "Локомотива" на то трансферное окно, информирует Sports.ru.

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В списке видно двух футболистов "Динамо" – защитника Евгения Хачериди и хавбека Дениса Гармаша. Также в шорт-листе был тогда еще хавбек "Шахтера" Георгий Арабидзе, который сейчас выступает за "Насьональ".



Фото: sports.ru

"Это трансферный шорт-лист моим почерком в переговорке "Локомотива". План был такой: Панченко и Штоффельсхаус (оба – спортивные директора "Локомотива" – Спорт24) называют футболистов, мы их обсуждаем. Если человек предлагает кого-то, а трое говорят "нет", то мы пишем "no" и даже не предлагаем футболиста Семину (Юрию, – тренер "Локомотива", – Спорт24)", – сказал Гоберман.

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