Два украинских клуба могут дисквалифицировать за договорные матчи

Два украинских клуба Первой лиги могут быть сняты с соревнований и лишены профессионального статуса.

"Суммы" и "Николаев" за участие в договорных матчах могут не доиграть нынешний чемпионат. Об этом заявил ведущий Константин Андриюк в эфире программы "ТаТоТаке".

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По информации журналиста, Нацполиция Украины имеет всю доказательную базу, и передаст её в комитет по этике и честной игре с последующим рассмотрением в КДК ФФУ. Кроме того, 40% украинских арбитров, которых в начале августа полиция вызвала на допрос по делу о договорных матчах, вернутся к своей работе. В отношении остальных 60% продлятся следственные действия.

Отмечается, что в ближайшие недели Нацполиция опубликует новое видео про договорные матчи, продолжительность которого составит около 20 минут.

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