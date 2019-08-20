Два украинских моряка умерли в результате отравления метиловым спиртом: судно было у берегов РФ
На борту танкера "Магус", который идет под флагом Панамы, отравились метиловым спиртом по меньшей мере двое украинских моряков. Впоследствии двое мужчин умерли.
Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, сейчас судно находится в Черном море в районе порта Тамань на Кубани. Сам инцидент произошел в ночь на вторник, 20 августа, пишет "Интерфакс".
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Капитан танкера сообщил Морскому спасательно-координационному центру Новороссийска о том, что на борту его корабля два человека отравились метиловым спиртом.
По его словам, один из мужчин погиб сразу, а другой долгое время некоторое в коме. Правда, по дороге к берегу умер и второй пострадавший. Доставлял его спасательный буксир.
Капитан "Магуса" уточнил, что один из погибших – второй помощник капитана судна, а другой – старший матрос. Оба являются гражданами Украины.
Заметим, что в целом команда танкера состоит из 35 человек.
24 канал сейчас пытается взять комментарии у украинского МИД касаемо этой ситуации.
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К сожалению, это не первый случай, когда украинцы гибнут на кораблях в море. В частности, в середине июля в Индийском океане на борту танкера GAS AEGEAN обнаружили мертвыми двоих граждан России и Украины. Впоследствии стало известно, что те перед смертью распивали медицинский спирт.
Кроме того, через некоторое время у берегов Мавритании загорелся украинский траулер (промышленное рыболовецкое судно) "Иван Голубец". В результате погиб моряк-моторист.
Почему отравление метиловым спиртом является таким опасным
Прежде всего, по вкусу и запаху его невозможно отличить от этилового спирта, из которого делают водку. Следовательно, это является самой распространенной причиной отравлений. Кроме того, именно метиловый спирт злоумышленники в основном используют при производстве поддельного алкоголя.
Что касается последствий отравления, то он действует на нервную и сосудистую системы организма и быстро всасывается в желудке. Первые симптомы такие же, как при отравлении этиловым спиртом, но со временем появляется боль в животе, головокружение, двоение в глазах, ослабление реакции зрачков на свет, приступы судорог и коллапс (одна из форм острой сосудистой недостаточности, связанная с выраженным падением тонуса сосудов и уменьшением объема циркулирующей крови). Смерть наступает вследствие паралича дыхательного центра.
Что следует делать, когда человек отравился метиловым спиртом:
– Промыть ему желудок;
– ввести пострадавшему внутривенно гипертонический раствор глюкозы с инсулином, 4% раствора гидрокарбоната натрия;
– провести витаминотерапию,
– ввести внутривенно 5-10% раствор этилового спирта с изотоническим раствором натрия хлорида (10-20 миллилитров этилового спирта за сутки; биохимические противоядия)
– госпитализировать человека (лечение длится 3-5 дней).