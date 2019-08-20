Два украинских моряка умерли в результате отравления метиловым спиртом: судно было у берегов РФ

На борту танкера "Магус", который идет под флагом Панамы, отравились метиловым спиртом по меньшей мере двое украинских моряков. Впоследствии двое мужчин умерли.

Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, сейчас судно находится в Черном море в районе порта Тамань на Кубани. Сам инцидент произошел в ночь на вторник, 20 августа, пишет "Интерфакс".

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Капитан танкера сообщил Морскому спасательно-координационному центру Новороссийска о том, что на борту его корабля два человека отравились метиловым спиртом.

По его словам, один из мужчин погиб сразу, а другой долгое время некоторое в коме. Правда, по дороге к берегу умер и второй пострадавший. Доставлял его спасательный буксир.

Капитан "Магуса" уточнил, что один из погибших – второй помощник капитана судна, а другой – старший матрос. Оба являются гражданами Украины.

Заметим, что в целом команда танкера состоит из 35 человек.

24 канал сейчас пытается взять комментарии у украинского МИД касаемо этой ситуации.

К сожалению, это не первый случай, когда украинцы гибнут на кораблях в море. В частности, в середине июля в Индийском океане на борту танкера GAS AEGEAN обнаружили мертвыми двоих граждан России и Украины. Впоследствии стало известно, что те перед смертью распивали медицинский спирт.

Кроме того, через некоторое время у берегов Мавритании загорелся украинский траулер (промышленное рыболовецкое судно) "Иван Голубец". В результате погиб моряк-моторист.

Почему отравление метиловым спиртом является таким опасным

Прежде всего, по вкусу и запаху его невозможно отличить от этилового спирта, из которого делают водку. Следовательно, это является самой распространенной причиной отравлений. Кроме того, именно метиловый спирт злоумышленники в основном используют при производстве поддельного алкоголя.

Что касается последствий отравления, то он действует на нервную и сосудистую системы организма и быстро всасывается в желудке. Первые симптомы такие же, как при отравлении этиловым спиртом, но со временем появляется боль в животе, головокружение, двоение в глазах, ослабление реакции зрачков на свет, приступы судорог и коллапс (одна из форм острой сосудистой недостаточности, связанная с выраженным падением тонуса сосудов и уменьшением объема циркулирующей крови). Смерть наступает вследствие паралича дыхательного центра.

Что следует делать, когда человек отравился метиловым спиртом:

– Промыть ему желудок;

– ввести пострадавшему внутривенно гипертонический раствор глюкозы с инсулином, 4% раствора гидрокарбоната натрия;

– провести витаминотерапию,

– ввести внутривенно 5-10% раствор этилового спирта с изотоническим раствором натрия хлорида (10-20 миллилитров этилового спирта за сутки; биохимические противоядия)

– госпитализировать человека (лечение длится 3-5 дней).