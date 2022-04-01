По причине прихода "русского мира" многие улицы, дома, школа – разрушены. Волонтеры сняли видео, как сейчас выглядит село, сообщает 24 канал.

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Один из местных жителей рассказал, что в Плоском большие проблемы со светом. По словам мужчины, повалено много опор, а также оборваны провода.

С газом у нас будет все нормально. Станция в режиме. Если завтра администрация допустит, то в Плоском будет газ. Все зависит от военной администрации,

– сказал другой жилец.

Волонтеры показали освобожденное село Плоское в Киевской области: смотрите видео