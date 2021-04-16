На улице Святослава Рихтера в Малиновском районе Одессы вечером 15 апреля и ночью после этого случились две смертельных аварии. В одной сбили пешехода, а в другой въехали в столб. Всего погибли 3 человека.

Эти два случая – совсем не связаны. Разница во времени между ними составляет более 6 часов.

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Больше о наезде на пешехода

Как сообщает патрульная полиция Одесской области, автомобиль Toyota наехал на человека в 20:30. Пешеход в этот момент переходил дорогу. Впоследствии от полученных ран 40-летний пострадавший скончался. Мужчину сбили не на пешеходном переходе.



Авто, сбившее пешехода / Фото патрульной полиции Одессы

Правоохранители назначили ряд экспертиз, которые должны установить причины инцидента. Также они открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Максимальное наказание по ней – 3 года тюрьмы.

Какой была вторая авария

На этом же отрезке дороги ночью автомобиль BMW на высокой скорости врезался в рекламный столб. Автомобиль был полностью разбит.

В результате погибли водитель и его 24-летний пассажир. Личность мужчины, который был за рулем еще устанавливают. Правоохранители назначили ряд экспертиз и планируют открыть производство по той же статье, что и в предыдущем случае.



Автомобиль после въезда в столб / Фото патрульной полиции Одессы

Полиция не сообщила время, когда случилась авария. Но издание Vgorode пишет, что это произошло примерно в 3 ночи.

Обратите внимание! В Днепре на перекрестке улиц Павлова и Академика Белелюбского 15 апреля грузовик с краном наехал на пожилую женщину. Она переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода. Пострадавшую забрала скорая помощь. В сети опубликовали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент ДТП.