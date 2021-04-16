Ужасное совпадение в Одессе: два смертельных ДТП за вечер на одной улице – фото
На улице Святослава Рихтера в Малиновском районе Одессы вечером 15 апреля и ночью после этого случились две смертельных аварии. В одной сбили пешехода, а в другой въехали в столб. Всего погибли 3 человека.
Источник:Полиция Одесской Области
Эти два случая – совсем не связаны. Разница во времени между ними составляет более 6 часов.
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Больше о наезде на пешехода
Как сообщает патрульная полиция Одесской области, автомобиль Toyota наехал на человека в 20:30. Пешеход в этот момент переходил дорогу. Впоследствии от полученных ран 40-летний пострадавший скончался. Мужчину сбили не на пешеходном переходе.
Авто, сбившее пешехода / Фото патрульной полиции Одессы
Правоохранители назначили ряд экспертиз, которые должны установить причины инцидента. Также они открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Максимальное наказание по ней – 3 года тюрьмы.
Какой была вторая авария
На этом же отрезке дороги ночью автомобиль BMW на высокой скорости врезался в рекламный столб. Автомобиль был полностью разбит.
В результате погибли водитель и его 24-летний пассажир. Личность мужчины, который был за рулем еще устанавливают. Правоохранители назначили ряд экспертиз и планируют открыть производство по той же статье, что и в предыдущем случае.
Автомобиль после въезда в столб / Фото патрульной полиции Одессы
Полиция не сообщила время, когда случилась авария. Но издание Vgorode пишет, что это произошло примерно в 3 ночи.
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