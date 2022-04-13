В Киеве большая угроза ракетного удара

Кличко заявил, что возвращаться в Киев до сих пор небезопасно. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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По словам мэра, в Киеве большая угроза ракетного удара. Кроме того, до сих пор продолжается разминирование близлежащих территорий области

Мы ориентируемся на рекомендации военных, и они говорят, что на сегодняшний день угроза достаточно велика, в том числе ракетных обстрелов. Еще одна угроза – идет разминирование прилегающих территорий области, где, к сожалению, несколько человек погибли в результате подрывов,

– рассказал Кличко.

Киевский мэр рассказал, что коммунальные предприятия возвращаются к работе. Однако часть сотрудников эвакуированы или встали на защиту Украины. Поэтому, в частности, не все маршруты работают.

В Киеве зарегистрировано 10 тысяч новых вынужденных переселенцев

Кличко сообщил, что в Киеве уже зарегистрировано 10 тысяч новых вынужденных переселенцев. Всего в город вернулись две трети киевлян.

Две трети киевлян уже вернулись, возвращаются каждый день, несмотря на рекомендации. Однако спешить не стоит: не все маршруты автобусов, троллейбусов работают в городе, идут проверки на блокпостах. Не будем забывать, что страна живет в условиях военного положения,

– сообщил мэр.

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