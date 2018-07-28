Две даты Крещения Руси: Украине следует отмечать эту дату по московской, или киевской традиции

Как утверждает предстоятель УГКЦ патриарх Святослав (Шевчук) существуют две даты празднования Крещения Руси – 28 июля и 14 августа. Проректор по научной работе Украинского католического университета и доктора исторических наук Игорь Скочиляс со своей стороны пояснил, какая из этих дат является подлинной.

Соответствующие слова ученого передает ZIK.

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"В последние годы Украина с особым интересом воспринимает эту дату, которая является очень символической – Крещение Руси. Событие, которое, к сожалению, приобретает политическую окраску, различных манипуляций, инструментализации. Если говорить с исторической перспективы, то нужно четко осознавать, что в целом празднование юбилея Крещения Руси – отнайденная современная традиция", – подчеркивает он.

По словам доктора исторических наук, собственно эта дата не имеет ни средневековой, ни раннемодерновой традиции.

"Нет никаких источников, которые подтверждали бы публичное или литургическое почтение этого события до конца XIX века. То есть, другими словами, оно не было вписано в церковные календари или месяцесловы и не было известно, например, в Могилянскую эпоху, во времена славного реформатора Православной Церкви в Украине Петра Могилы. Этому есть объяснение, потому что если мы говорим о потере государственности, упадок Киевской Руси, когда украинские земли оказались в разных государствах, в частности, Речи Посполитой, и не было государственных институтов, которые бы заботились об этой исторически эклезиальной памяти", – отметил Скочиляс.

При этом эксперт добавляет, что касается даты, то нужно четко осознавать, что они являются условными, символическими, поскольку ученые имеют хлопоты с источниками, в частности летописями, которые очень редко и неохотно прибегали к хронологической сетке.

"Поэтому многие события, зафиксированные в источниках, являются условными, и до сих пор историки в Украине и других странах дискутируют над датой Крещения Руси и не имеют единого мнения на этот счет. То есть мы должны понимать, что это вопрос или дата упоминания смерти князя Владимира Великого являются дискуссионными и относительно них до сих пор нет консенсуса", – отмечает проректор по научной работе Украинского католического университета.

По его убеждению, когда мы говорим о конкретных датах – 28 июля и 14 августа, то так же есть разночтения относительно того, когда именно праздновать Крещение Руси.

Первая дата является связанной с введением на Руси между 1249 и 1263 годами почтение Владимира Святославовича как святого равноапостольного князя. Киевская митрополия определила день его чествования 15 июля по старому стилю (28 июля по новому). Этот день является в определенной степени символическим, хотя одновременно и каноническим, и дату Крещения Руси позже, уже в XIX веке, привязали к дате смерти крестителя Руси. По другой традиции – 1 августа (14 августа), то она появилась, очевидно, позже в российском имперском контексте, и она была гипотетически связанной с крещением в этот день киевлян в реке Почайне 988 года. Эта дата была канонизирована Российской синодальной Церковью и Российской империей в 1888 году, когда было решено эти даты объединить и таким образом торжественно отмечать эту дату как День Крещения Руси,

– пояснил историк.

Кроме того, Игорь Скочиляс считает, что обе даты являются условными и символичными, однако в Украине формируются определенные эклезиальные традиции и современная историческая память, поэтому очень важен поиск точек соприкосновения, поиск общенационального и общеконфесиального консенсуса.

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"Я бы лично, как верующий человек и гражданин, выступал бы за то, чтобы все Церкви христианской традиции искали понимания в символизации своего прошлого. В то же время следует помнить, что дата празднования Крещения Руси не имеет принципиального значения. Будет ли это 28 июля, или 14 августа. Гораздо больше будет иметь значение то, что наши христианские Церкви придут к консенсусу и договорятся о совместных сакральных символах", – констатировал Игорь Скочиляс.

Напомним, в этом году День Крещения Руси, а именно 1030 этому событию, в Украине отмечался на протяжении двух дней. Так, 27 июля торжества по случаю этой даты организовал Московский патриархат, который, в частности, провел свой крестный ход.



А уже 28-го числа наступила очередь Киевского патриархата: по словам правоохранителей, их Крестный ход, под названием "Молитва за Украину и за единую поместную украинскую православную церковь" собрал около 65 тысяч верующих.