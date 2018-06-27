Две Луны 2018: что это за явление и что на самом деле можно увидеть на небе 27 июня

Два Месяца 2018 – об этом астрономическое явлении, которое якобы можно увидеть 27 июня, распространяется очень много информации. Не всегда корректной и правдивой, потому что физически никто не может увидеть два "Месяца". Что произойдет 27 июня и почему создается иллюзия – далее в материале.

Можно ли увидеть вторую Луну? У Земли всего один спутник, и даже при сильнейшем преломлении света от Солнца – увидеть две Луны нереально. Не стоит ожидать таких явлений ни 27 июня, ни в любой другой день.

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Так почему же появилось понятие "Две Луны"? 27 июня 2018 украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение, когда Луна пройдет через тень Земли. Астрономы ожидают, что полное затмение будет длиться в течение 1 часа 43 минуты, а частичное затмение – до и после полной фазы затмения – продлится 3 часа и 55 минут. За последние сто лет это будет самым продолжительным лунным затмением.

В восточных регионах Украины затмение будет видно лучше, чем на остальной территории страны. Ориентировочно затмение можно будет наблюдать около 22:00 по Киеву.

До середины лунного затмения, обещают астрологи, совсем рядом с Луной будет сиять яркий Марс, который за 15 часов до этого преодолеет точку противостояния. В том случае, если затмение будет очень темным, то отыскать спутник Земли на небе поможет Марс, который в эту ночь будет светить ярче всех звезд на небе, а прямо над ним расположится Луна.



Увидеть "две Луны" – нереально

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Около 23:21 27 июня Марс и Луна будут находиться очень близко друг от друга. Расстояние между ними составит всего шесть градусов. В результате оба светила будут иметь красноватый оттенок.

Увидеть это явление можно будет и невооруженным глазом. Возможно, если включить фантазию, Марс действительно будет напоминать вторую Луну. Миф об этом явлении периодически распространяется в прессе с 2003 года, но главное помнить – что двух Лун не бывает. Вы можете 27 июня увидеть редкое и длительное лунное затмение и Марс (он будет ярче), но не более.