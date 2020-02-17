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      Две платежки за газ объединят: что будет с ценой

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      Две платежки за газ объединят / 24 канал

      Украинцам начали приходить две платежки за газ, что вызвало недовольство среди населения. Уже после, прозвучало заявление от Гончарука о намерении вновь объединить платежи в один документ. Зачем это делают и повлияет ли это на цену, узнавал 24 канал.

      В феврале украинцы снова получили две платежки. Первая платежка от поставщика газа, то есть за потребленный газ в январе. Вторая платежка от оператора газораспределительных сетей, то есть за транспортировку газа в феврале этого года. Поскольку эти две услуги оказывают различные юридические компании, то приходят две платежки. Раньше этим занималась одна компания, и одна платежка включала в себя стоимость газа и его транспортировку. Изменения начали действовать в январе этого года, но в правительстве уже запланировали коррективы.

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      Украинцам снова будет приходить одна платежка за газ

      По крайней мере таково обещание премьер-министра Алексея Гончарука.

      Две платежки – это правильный шаг. Но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ,
      – заявил Гончарук.

      Но это не значит, что все вернется к тому, как было. Юридически поставляют и транспортируют газ две разные компании (хотя фактически это одна и та же компания, которая создала другое юридическое лицо). Итак, деньги украинцев и дальше будут идти на два отдельных счета.

      Фактически платежки объединят в один документ, но от этого ничего не изменится – это и в дальнейшем будут две платежки, но теперь на одном листке бумаги.

      Когда начнет приходить одна платежка вместо двух?

      Решение разделить платежки приняла НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг). И она же его должна изменить.

      В правительстве сейчас работают над тем, чтобы объединить две платежки в один документ, по словам Гончарука. Ведь именно Кабинет министров формирует политику в этой сфере. Однако окончательное решение должна принять НКРЕКП. Таким образом в феврале еще должны прийти две платежки.

      Сколько украинцы заплатят за газ в феврале?

      Разберем подробнее две платежки:

      Платежка за потребленный газ

      С 1 января ввели рыночное формирование цены на газ. Ее устанавливает Нафтогаз ежемесячно, но она не может быть ниже стоимости газа на голландском газовом хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. Таким образом, к оптовой цене добавляют НДС, наценку газсбытов  и Укртрансгаза. В феврале украинцы в платежке увидят сумму по тарифу 5,87 гривны за кубометр. Эта цена одинакова для всех украинцев, которые покупают газ по рыночной цене. С ценой на транспортировку, все несколько сложнее.

      К теме: Почему украинцам приходят две платежки за газ: доступное объяснение от Гончарука

      Платежка за транспортировку

      За основу взяли объем использованного топлива за период с 1 октября 2018 года по 31 сентября 2019 года для каждого потребителя отдельно. Этот объем поделили на 12 и умножили на местный тариф. То есть, с 1 января до 1 июля цена за распределение газа будет одинаковой каждый месяц.

      На пример, житель города Киева, который с октября 2018 по сентябрь 2019 использовал 1 900 кубометров газа, в течение 2020 будет платить ежемесячно 54 гривны за распределение газа. Кстати, цена во втором полугодии не изменится только для киевлян. Для всех остальных украинцев цена с июля вырастет. Меньше всего будут платить жители Киева, Тернополя и Кривого Рога. Самую дорогую платежку получат жители части Львовской и Винницкой областей. Подробнее смотрите в инфографике.

      Тарифи на транспортування газу
      Тарифы на транспортировку газа / 24 канал

      Чем меньше город, тем больше цена на платежку за распределение газа. Поэтому дороже всего будут платить жители сел и поселков, а также малых городов.

      В Киеве миллион квартир, сети довольно короткие, а потребителей много. Там, где тариф больше, сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому надо больше средств на их содержание. За этим должен следить НКРЕКП,
      говорит Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

      Почему украинцы против двух платежек?

      Гончарук считает, что проблема в коммуникации. Он утверждает, что цена на газ через две платежки не изменилась. Проблема в том, что люди не понимают, за что вторая платежка и думают, что теперь платят больше.

      Цена на газ в январе 2020 была на 25% ниже, чем в январе 2019, но на 8,7% выше, чем в декабре 2019. Однако в январе украинцы платили еще по более низкому тарифу, поэтому подорожание почувствуют в феврале.

      Украинцы считают, что из-за этого решения, они теперь будут платить больше. Такая мысль могла возникнуть из-за того, что в январе украинцы получили одну платежку старого образца и одну нового. Соответственно они дважды заплатили за транспортировку. В старой платежке они заплатили за транспортировку за декабрь 2019 вместе со стоимостью потребленного газа. В новой платежке они заплатили за транспортировку газа в январе, то есть наперед. Это одна из причин почему дополнительная платежка натолкнула на мысль об увеличении цены. В дальнейшем таких накладок не будет.

      Читайте также: Платежки за газ в 2020: что сделает правительство, чтобы "не раздражать украинцев" – объяснение Оржеля

      Категория украинцев, которые не пользовались в январе газом, не понимают почему должны платить за его транспортировку. Министр экономики Алексей Оржель объясняет, что это в интересах самих украинцев.

      Все для того, чтобы украинский потребитель в любой момент мог открыть газ и получить его. Министр подчеркнул, что "нужно постоянно тратить деньги, чтобы поддерживать все в рабочем состоянии", а значит и украинцы должны постоянно за это платить.

      Зачем одну платежку разделили на две?Это требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Газ добывают одни, а перевозят его другие. Поэтому и деньги нужно разделить. Теоретически, это создаст свободный рынок, ведь украинцы сами могут выбирать поставщика газа. С ростом конкуренции на этом рынке, цена будет падать, а качество будет улучшаться. Но все это только в теории. На практике предприятия просто разделились условно на облгаз и облгаззбут. То есть юридически это две разные компании, но фактически владелец один.

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      Автор: Юлия Поскробок
      Теги: Тарифы Статьи Публикации Алексей Гончарук Газ Тарифы на газ Рынок газа
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