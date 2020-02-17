Две платежки за газ объединят: что будет с ценой

Украинцам начали приходить две платежки за газ, что вызвало недовольство среди населения. Уже после, прозвучало заявление от Гончарука о намерении вновь объединить платежи в один документ. Зачем это делают и повлияет ли это на цену, узнавал 24 канал.

В феврале украинцы снова получили две платежки. Первая платежка от поставщика газа, то есть за потребленный газ в январе. Вторая платежка от оператора газораспределительных сетей, то есть за транспортировку газа в феврале этого года. Поскольку эти две услуги оказывают различные юридические компании, то приходят две платежки. Раньше этим занималась одна компания, и одна платежка включала в себя стоимость газа и его транспортировку. Изменения начали действовать в январе этого года, но в правительстве уже запланировали коррективы.

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Украинцам снова будет приходить одна платежка за газ

По крайней мере таково обещание премьер-министра Алексея Гончарука.

Две платежки – это правильный шаг. Но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ,

– заявил Гончарук.

Но это не значит, что все вернется к тому, как было. Юридически поставляют и транспортируют газ две разные компании (хотя фактически это одна и та же компания, которая создала другое юридическое лицо). Итак, деньги украинцев и дальше будут идти на два отдельных счета.

Фактически платежки объединят в один документ, но от этого ничего не изменится – это и в дальнейшем будут две платежки, но теперь на одном листке бумаги.

Когда начнет приходить одна платежка вместо двух?

Решение разделить платежки приняла НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг). И она же его должна изменить.

В правительстве сейчас работают над тем, чтобы объединить две платежки в один документ, по словам Гончарука. Ведь именно Кабинет министров формирует политику в этой сфере. Однако окончательное решение должна принять НКРЕКП. Таким образом в феврале еще должны прийти две платежки.

Сколько украинцы заплатят за газ в феврале?

Разберем подробнее две платежки:

Платежка за потребленный газ

С 1 января ввели рыночное формирование цены на газ. Ее устанавливает Нафтогаз ежемесячно, но она не может быть ниже стоимости газа на голландском газовом хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. Таким образом, к оптовой цене добавляют НДС, наценку газсбытов и Укртрансгаза. В феврале украинцы в платежке увидят сумму по тарифу 5,87 гривны за кубометр. Эта цена одинакова для всех украинцев, которые покупают газ по рыночной цене. С ценой на транспортировку, все несколько сложнее.

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Платежка за транспортировку

За основу взяли объем использованного топлива за период с 1 октября 2018 года по 31 сентября 2019 года для каждого потребителя отдельно. Этот объем поделили на 12 и умножили на местный тариф. То есть, с 1 января до 1 июля цена за распределение газа будет одинаковой каждый месяц.

На пример, житель города Киева, который с октября 2018 по сентябрь 2019 использовал 1 900 кубометров газа, в течение 2020 будет платить ежемесячно 54 гривны за распределение газа. Кстати, цена во втором полугодии не изменится только для киевлян. Для всех остальных украинцев цена с июля вырастет. Меньше всего будут платить жители Киева, Тернополя и Кривого Рога. Самую дорогую платежку получат жители части Львовской и Винницкой областей. Подробнее смотрите в инфографике.



Тарифы на транспортировку газа / 24 канал

Чем меньше город, тем больше цена на платежку за распределение газа. Поэтому дороже всего будут платить жители сел и поселков, а также малых городов.

В Киеве миллион квартир, сети довольно короткие, а потребителей много. Там, где тариф больше, сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому надо больше средств на их содержание. За этим должен следить НКРЕКП,

– говорит Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

Почему украинцы против двух платежек?

Гончарук считает, что проблема в коммуникации. Он утверждает, что цена на газ через две платежки не изменилась. Проблема в том, что люди не понимают, за что вторая платежка и думают, что теперь платят больше.

Цена на газ в январе 2020 была на 25% ниже, чем в январе 2019, но на 8,7% выше, чем в декабре 2019. Однако в январе украинцы платили еще по более низкому тарифу, поэтому подорожание почувствуют в феврале.

Украинцы считают, что из-за этого решения, они теперь будут платить больше. Такая мысль могла возникнуть из-за того, что в январе украинцы получили одну платежку старого образца и одну нового. Соответственно они дважды заплатили за транспортировку. В старой платежке они заплатили за транспортировку за декабрь 2019 вместе со стоимостью потребленного газа. В новой платежке они заплатили за транспортировку газа в январе, то есть наперед. Это одна из причин почему дополнительная платежка натолкнула на мысль об увеличении цены. В дальнейшем таких накладок не будет.

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Категория украинцев, которые не пользовались в январе газом, не понимают почему должны платить за его транспортировку. Министр экономики Алексей Оржель объясняет, что это в интересах самих украинцев.

Все для того, чтобы украинский потребитель в любой момент мог открыть газ и получить его. Министр подчеркнул, что "нужно постоянно тратить деньги, чтобы поддерживать все в рабочем состоянии", а значит и украинцы должны постоянно за это платить.

Зачем одну платежку разделили на две?Это требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Газ добывают одни, а перевозят его другие. Поэтому и деньги нужно разделить. Теоретически, это создаст свободный рынок, ведь украинцы сами могут выбирать поставщика газа. С ростом конкуренции на этом рынке, цена будет падать, а качество будет улучшаться. Но все это только в теории. На практике предприятия просто разделились условно на облгаз и облгаззбут. То есть юридически это две разные компании, но фактически владелец один.