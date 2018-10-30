Две полоски: как Оля Фреймут сообщила мужу о беременности

Украинская телеведущая Ольга Фреймут является не только успешной в карьере, она – счастливая мама. Сейчас звезда замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локото, которому родила двоих детей – мальчика Валерия и девочку Евдокию. Также у Ольги есть старшая дочь, 12-летняя Злата Митчелл.

В интервью изданию Viva Ольга рассказала, как сообщила Владимиру о своей беременности.

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По словам Локотко, это произошло утром в бизнес-зале аэропорта "Борисполь".

Ты сидел на кресле, а рядом Молочный, что из "Камеди клаба". И я думаю, как сказать, чтобы Андрей не услышал? И достаю тест, и говорю: "Две полоски". А Володя: "Полоски? И что?". Я ему: "Ну, у нас две полоски". Помню минутную паузу, которая показалась вечностью. Володя молчал, а я не могла прочитать – от радости или наоборот,

– рассказала Ольга Фреймут.

Телеведущая добавила, что ее муж так воспринимает радостные новости: переживает эмоции внутри и не показывает никому.

"Мы так были счастливы! Так Володя узнал, что станет отцом. Это было такое счастье для нас обоих, что я этот день помню как сейчас", – подчеркнула она.



Владимир Локотко и Ольга Фреймут для Viva

По словам Оли, она сразу почувствовала, что родится мальчик.

"И Володя знал, что это будет мальчик, и имя такое пришло к Володе, хотя оно мне ужасно не нравилось... Помню, сижу в зале возле камина, приходит Володя и говорит: "Я знаю, это будет Валерий". Я говорю: "Класс! Хорошая шутка", - вспомнила Фреймут.

Звезда называет своего мужа идеальным отцом.

Так сложилось, что Валерий был маленький, а я уже снова беременна, и я не могла уделять много времени сыну, у меня был сильный токсикоз. Володя – это тот, кто по ночам не спал... у меня молоко исчезло, мы сына искусственно кормили. Он стерилизовал бутылочки, подбирал нянь. Все хлопоты упали на Володю. Еще мужу со мной очень тяжело было, потому что я тогда работала, мы "Инспектора" снимали, и Володя работает. Нам нужна была няня. Конечно, есть бабушки, но мы же не будем приказывать бабушке стирать, гладить, они же для другого созданы,

– призналась Ольга.



Владимир Локотко и Ольга Фреймут для Viva