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      Две полоски: как Оля Фреймут сообщила мужу о беременности

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      Владимир Локотко и Ольга Фреймут
      Владимир Локотко и Ольга Фреймут / Viva

      Украинская телеведущая Ольга Фреймут является не только успешной в карьере, она – счастливая мама. Сейчас звезда замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локото, которому родила двоих детей – мальчика Валерия и девочку Евдокию. Также у Ольги есть старшая дочь, 12-летняя Злата Митчелл.

      В интервью изданию Viva Ольга рассказала, как сообщила Владимиру о своей беременности.

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      По словам Локотко, это произошло утром в бизнес-зале аэропорта "Борисполь".

      Ты сидел на кресле, а рядом Молочный, что из "Камеди клаба". И я думаю, как сказать, чтобы Андрей не услышал? И достаю тест, и говорю: "Две полоски". А Володя: "Полоски? И что?". Я ему: "Ну, у нас две полоски". Помню минутную паузу, которая показалась вечностью. Володя молчал, а я не могла прочитать – от радости или наоборот,
      – рассказала Ольга Фреймут.

      Телеведущая добавила, что ее муж так воспринимает радостные новости: переживает эмоции внутри и не показывает никому.

      "Мы так были счастливы! Так Володя узнал, что станет отцом. Это было такое счастье для нас обоих, что я этот день помню как сейчас", – подчеркнула она.


      Владимир Локотко и Ольга Фреймут для Viva

      По словам Оли, она сразу почувствовала, что родится мальчик.

      "И Володя знал, что это будет мальчик, и имя такое пришло к Володе, хотя оно мне ужасно не нравилось... Помню, сижу в зале возле камина, приходит Володя и говорит: "Я знаю, это будет Валерий". Я говорю: "Класс! Хорошая шутка", - вспомнила Фреймут.

      Звезда называет своего мужа идеальным отцом.

      Так сложилось, что Валерий был маленький, а я уже снова беременна, и я не могла уделять много времени сыну, у меня был сильный токсикоз. Володя – это тот, кто по ночам не спал... у меня молоко исчезло, мы сына искусственно кормили. Он стерилизовал бутылочки, подбирал нянь. Все хлопоты упали на Володю. Еще мужу со мной очень тяжело было, потому что я тогда работала, мы "Инспектора" снимали, и Володя работает. Нам нужна была няня. Конечно, есть бабушки, но мы же не будем приказывать бабушке стирать, гладить, они же для другого созданы,
      – призналась Ольга.


      Владимир Локотко и Ольга Фреймут для Viva

      Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Ольга Фреймут
      Источник: 24 Канал
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