Две потенциальные мишени Путина, – западные СМИ о том, чего ожидать после выборов президента РФ

18 марта россияне выбрали Владимира Путина на еще один шестилетний президентский срок. За действующего главу Кремля отдали свои голоса 76,67% избирателей.

И хотя президентские выборы в России нельзя назвать демократическими, однако считать их "пустым ритуалом" тоже не стоит, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер.

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Для Путина они имеют большое значение, поскольку с одной стороны, это своего рода проверка на прочность его политической системы, а с другой – лидеру РФ нужен этот плебисцит для сохранения контроля над конкурирующими группами элит, говорится в публикации.

"Однако, чем дольше Путин остается у власти, тем сложнее ему опираться на поддержку населения. За последние годы экономические и социальные проблемы в стране нарастают подобно снежной лавине", – отмечает журналист.

У главы Кремля есть и свои "страхи", в частности, по мнению The Washington Examiner, Путин боится, что его разоблачат как клептократа (чиновника-вора – "24"), отсюда и страх перед журналистами и активистами, которые проливают свет на его коррупционные злодеяния. Наиболее очевидный пример – оппозиционер Алексей Навальный, которого отстранили от участия в президентской гонке, а его соратников преследует ФСБ, поясняет издание.

Относительно планов Путина на следующие 6 лет своего правления, то, как отмечает The Wall Street Journal, отравление российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии стало предупреждением, что президент РФ, вероятно, готовится к новой эскалации.

Балтийские страны и Балканы могут стать двумя возможными мишенями Путина, и Запад должен быть начеку,

– предостерегает WSJ.

Что касается США, то Дональд Трамп проявил себя в противостоянии с главой Кремля активнее, чем его предшественник Барак Обама, к примеру, приняв предоставление летального оружия Украине. Но Путин все еще надеется, что он сможет с помощью манипуляций выбить у Дональда Трампа какого-то рода согласие на региональное господство Кремля. Но глава Белого дома не должен попасть на удочку, предупреждают журналисты.

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Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%.