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      Две противоположные стороны одной монеты, – эксперт о подозрении Букину и деле Укроборонпрома

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      Подозрение бывшему гендиректору Укроборонпрома Павлу Букину по внесению недостоверных сведений в электронную декларацию может быть даже не первым, а параллельным шагом ко вручению ему новых подозрений, в частности в отношении хищений в оборонке.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал эксперт группы Реанимационного пакета реформ Александр Леменов.

      Обратите внимание! Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома

      Отметим, что следствие выяснило, что Букин не задекларировал в 2016 году: доходы, 2 квартиры стоимостью свыше 3 миллионов гривен, автомобиль Range Rove стоимостью 10 миллионов гривен, который является собственностью гражданской жены Букина.

      Александр Леменов подчеркнул: нужно понимать, что по разным статьям есть разные составы преступления.

      Привлечение по разным уголовным производствам является вполне законным способом реализации такого принципа, как неотвратимость наказания,
      – подчеркнул он.

      Эксперт надеется, что украинцы увидят и остальные кейсы, если правоохранители параллельно будут заниматься другими расследованиями и доводить их до конца, собрав полноценную доказательную базу.

      "Недостоверное декларирование и дело Укроборонпрома – это две противоположные стороны одной монеты, которую зовут Букин", – подытожил эксперт.

      Как Букин может быть причастен к коррупции в Укроборонпроме

      4 марта журналисты Bihus.info опубликовали часть резонансного расследования о коррупционных схемах в Укроборонпроме. Они рассказали, как Букин и другие участники схем освоили немалую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в Укроборонпром по завышенным ценам.

      За снабжение частей к самолетам АН отвечало предприятие "Укрспецэкспорт", которым в то время руководил именно Букин. Официально приобрести военные детали у России Укрспецэкспорт не мог, ведь с 2014 года любое сотрудничество с РФ было прекращено.

      Тогда Букин обратился к посредникам – бывшему работнику Укроборонпрома Виталию Жукову и сыну экспертного заместителя секретаря СНБО Олегу Гладковскому.


      Букин просит Жукова не появляться в центральном офисе концерна

      С Жуковым семья Букиных, судя по их переписке, дружила. Они даже вместе планировали семейный отдых на побережье Франции стоимостью в 60 тысяч евро. Одновременно Букин ужасно не хотел, чтобы кто-то в концерне знал о его связи с Жуковым.

      По данным журналистов, летом 2016 года Букин прислал Жукову перечень нужных деталей высотомеров и приблизительные суммы заказа. Жуков с Гладковским-младшим взялись за дело.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Расследования е-декларирование Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Павел Букин
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