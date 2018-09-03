Две украинки завоевали медали на легкоатлетическом турнире в Италии

Украинские прыгуньи в высоту Екатерина Табашник и Юлия Левченко поднялись на пьедестал почета на международном турнире в итальянской Падуе.

Левченко стала третьей, взяв высоту 1,93 м, Табашник же показала результат 1,95 м и завоевала серебро, пишет Xsport.

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Причем победительницей соревнований стала россиянка Мария Ласицкене, которая, как и Табашник, остановилась на отметке 1,95 м, но использовала меньше попыток для взятия высоты, чем украинка.

Напомним, что ранее Табашник и Левченко приняли участие в финале "Бриллиантовой лиги", который проходил в швейцарском Цюрихе. Екатерина показала пятый результат, а Юлия в финальной попытке сумела подняться на второе место. Первой же стала Ласицкене.

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