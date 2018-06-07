Две украинские группы выступят на концертах в России к Чемпионату мира по футболу 2018

Украинская группа Viu Viu выступит в Москве на концерте к Чемпионату мира по футболу

14 июня в России начнется Чемпионат мира по футболу 2018 года. Кроме футбольных матчей, предусмотрено и немало развлекательной программы для болельщиков. На одном из таких концертов выступят две украинские группы.