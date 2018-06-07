Две украинские группы выступят на концертах в России к Чемпионату мира по футболу 2018
14 июня в России начнется Чемпионат мира по футболу 2018 года. Кроме футбольных матчей, предусмотрено и немало развлекательной программы для болельщиков. На одном из таких концертов выступят две украинские группы.
Речь идет о Viu Viu и MARUV, которые примут участие в Moscow Football Fest 10 июня в Москве.
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Стоит добавить, что нескольким российским исполнителям запретили выступать в фан-зонах Чемпионата мира по футболу. В том числе и пропагандистке и стороннице оккупантов на Донбассе Юлии Чичериной.
Источник: 24 Канал
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