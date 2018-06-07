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Две украинские группы выступят на концертах в России к Чемпионату мира по футболу 2018

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Украинская группа Viu Viu выступит в Москве на концерте к Чемпионату мира по футболу
Украинская группа Viu Viu выступит в Москве на концерте к Чемпионату мира по футболу

14 июня в России начнется Чемпионат мира по футболу 2018 года. Кроме футбольных матчей, предусмотрено и немало развлекательной программы для болельщиков. На одном из таких концертов выступят две украинские группы.

Речь идет о Viu Viu и MARUV, которые примут участие в Moscow Football Fest 10 июня в Москве.

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Стоит добавить, что нескольким российским исполнителям запретили выступать в фан-зонах Чемпионата мира по футболу. В том числе и пропагандистке и стороннице оккупантов на Донбассе Юлии Чичериной.

Теги: LifeStyle Музыка Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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