Две украинские теннисистки впервые выступят в квалификации Australian Open
Трое украинских теннисисток выступят в квалификации Australian Open в 2019 году.
Речь идет об Ангелине Калининой, Катарине Завацкой и Марте Костюк.
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Первые две впервые сыграют в отборочном турнире Открытого чемпионата Австралии. Костюк же в прошлом сезоне прошла квалификацию и дошла до третьего круга турнира.
Напомним, что в основной сетке Australian Open-2019 в Мельбурне сыграют четыре наши теннисистки: Элина Свитолина (4), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремская (58) и Екатерина Козлова (97).
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Источник: 24 Канал
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