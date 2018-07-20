Двейн Джонсон очаровал снимками с новорожденной дочкой

Голливудский актер Двейн Джонсон наслаждается отцовством. Знаменитость опубликовал завораживающее видео, на котором говорит с новорожденной дочкой.

Как известно, 17 апреля Двейн Джонсон в третий раз стал отцом. Его гражданская жена Лорен Хашиан родила девочку, которую назвали Тианой Джа. Сам актер присутствовал во время родов, а потому еще с большим трепетом относится как к своей девушке и их общему ребенку.

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Заботу и нежность Двейн Джонсон показал на видео, которое опубликовал в своем блоге. На кадрах актер забавно общается с крошечной Тианой Джа и задает ей вопрос.

Кто самый обаятельный папа в мире? Кто самый крутой папа? А самый умный?

– с юмором спросил Двейн Джонсон.

В ответ актер получал улыбку и дочери, что означало положительный ответ.

Допис, поширений therock (@therock) 19 Лип 2018 р. о 10:54 PDT

Таким милым общением Двейн Джонсон очаровал всех поклонников в сети. Не менее нежным было и видео, на котором он держит крохотную дочурку Тиану и поет ей песню.

Допис, поширений Lauren Hashian (@laurenhashianofficial) 18 Чер 2018 р. о 2:05 PDT

Кто такой Двейн Джонсон? Знаменитый актер и рестлер, который сыграл в фильмах "Джуманджи: Зов джунглей", "Форсаж", "Спасатели Малибу", "Полтора шпиона", "Зубная фея", "Ведьмина гора" и др. Относительно личной жизни, то в 25 лет Двейн Джонсон женился на Дэни Гарсия. Уже через 11 лет пара объявила о разводе. От первого брака актер имеет дочь. Кроме этого, в отношениях с Лорен Хашиан Двейн имеет двух детей.