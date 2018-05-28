"Двери открываю, а там она", – родственники погибшей девочки на Донбассе рассказали о трагедии

В понедельник, 28 мая, в оккупированном поселке Железный вблизи Торецкого вследствие попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дария.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент Роман Пагулич.

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По его словам, удалось пообщаться с военными. Они говорят, что летело со стороны Горловки. Место, в которое попал снаряд, расположено на окраине села, позиции от этого места за сотни метров, и нет ни одного объекта, куда могли бы целить боевики. И, вообще, в том месте заканчивается село: буквально, несколько домов ютится на улице.

"Тем не менее, прилетела буквально одна мина, и она стала роковой, с такими необратимыми последствиями. Девушка, которая на тот момент была у себя во дворе, отошла в уборную. Тропинка, по которой она прошла туда, стала последней, к сожалению", – отметил корреспондент.

Дашенька, 25 мая ей было 15 лет, ребенок стремился учиться, экзамены сдавать. 9 класс, к выпускному готовилась. Она в "совхозе", в седьмой школе училась. Она у меня здесь жила последний месяц. От меня в школу ездила. Они здесь с братом жили у меня,

– рассказала Елена Евгеньевна, бабушка погибшей.

"Взрыв. И все. И я думаю: о! Сразу, я здесь был... Вот, 10 метров, сколько здесь. Видно: пыль, дым. Подхожу сюда, думаю: о-о, туалет мне поломало, почти не завалило. Двери приоткрываю, а там она лежит, внучка. Все", – вспоминает Виктор Васильевич, дедушка погибшей.

По словам родственников, похороны будут уже в ближайшие дни. Как говорят, девушка погибла мгновенно, и шансов у нее не было никаких, потому что 120-я мина взорвалась буквально в 2-3 метрах от нее. И единственное препятствие, которое было между ними – это деревянные доски уборной.

К тому же, вечером 27 мая, в канун этой трагедии, еще одна мина разорвалась, однако чуть дальше от этого дома, метрах в 20. Повылетали окна, тогда никто не погиб.

Напомним, председатель Донецкой области Павел Жебривский выразил соболезнования родным погибшей, и пообещал, что оккупанты и их приспешники будут держать ответ за каждое свое преступление, совершенное на украинской земле.