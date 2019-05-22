18:04
22 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин любит Ксению Троянскую. Полковники деда Пу
      Вєсті Кремля
      21:59, 21 мая
      Вести.UA: Перепалка Ляшко и Зеленского. Неоднозначные цвета Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:16, 21 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Блог Соцсети

      Дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії, або Реальний розкол не за горами

      1877
      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Главком

      Я не розумію істерики з приводу слів Андрія Богдана щодо референдуму про домовленості з Росією.

      Чого ви очікували? Андрій Богдан людина призначена головою Адміністрації президента України. Майже богом. І вона просто говорить, що думає насправді, тому що більше не потрібно ховатися, брехати, бути на нелегальному становищі. Вона – господар, ми – ніхто. А домовленості з Росією – це те, про що ми недавно читали в інтерв'ю іншого господаря, який бог не тому, що його призначають, а тому що у нього є гроші й хуцпа (на ідіш – зухвалість – Прим. ред.). І тому що він може призначати інших богами, напівбогами і навіть президентами. Він чітко сказав, що час закінчувати ось це все. А щоб не звинуватили у зраді – дадуть проголосувати народу. Нехай народ сам себе зрадить.

      Читайте також: Богдан заявив, що потрапив під люстрацію несправедливо

      І якщо тільки Кремль дійсно є частиною цього плану – все вийде. Ми отримаємо державу в державі, що буде дивитися Російське телебачення, жити в "русском мире" і голосувати на українських виборах. І неформальні кордону цієї держави потроху розширяться на весь схід і південь нашої країни. Ось вам і дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії. А, ще ця нікому не потрібна Галичина, забудьте. Так врастопирку і будемо жити. Бідно. Але мирно.

      І не розповідайте мені, що наші громадяни за це не проголосують. Проголосують. Ще й як. Якщо Україна не змогла використати шанс Майдану і агресії для національної консолідації, то що ще їй може допомогти? Якщо навіть після Майдану наші політики залишилися бізнесменами, а наші громадяни наївними мрійниками, які вірять телевізору, то чому б і не проголосувати?

      Сьогодні немає нікого, хто міг би зупинити цей процес. Немає серед політичної еліти, немає серед народу. Просто нікого. Нікого, хто б зрозумів, що йдеться вже про реальний розкол країни, який може виявитися не за горами – надто вже стрімко все розвивається.

      Автор: Віталій Портніков
      Джерело: Facebook

      Читайте також: Кадрові ігри Коломойського: на кого та чому ставить олігарх?

      blog_ava
      Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
      сегодня
      4337
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Публикации Владимир Зеленский Новости политики Игорь Коломойский Российская пропаганда
      Источник: Facebook
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
      сегодня , 18:01 Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
      Євгенія Мазур 4337
      Дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії, або Реальний розкол не за горами
      сегодня , 17:02 Дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії, або Реальний розкол не за горами
      Блог Соцмережі 1877
      Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО
      сегодня , 16:45 Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО
      3809
      Распущенная Рада и провалены изменения: что теперь будет с избранием народных депутатов
      сегодня , 16:40 Распущенная Рада и провалены изменения: что теперь будет с избранием народных депутатов
      Євгенія Мазур 917
      Первые кадры Зеленского: кто вошел в команду президента и что это значит?
      сегодня , 16:08 Первые кадры Зеленского: кто вошел в команду президента и что это значит?
      Інна Жолобович 1115
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук