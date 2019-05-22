Дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії, або Реальний розкол не за горами

Чого ви очікували? Андрій Богдан людина призначена головою Адміністрації президента України. Майже богом. І вона просто говорить, що думає насправді, тому що більше не потрібно ховатися, брехати, бути на нелегальному становищі. Вона – господар, ми – ніхто. А домовленості з Росією – це те, про що ми недавно читали в інтерв'ю іншого господаря, який бог не тому, що його призначають, а тому що у нього є гроші й хуцпа (на ідіш – зухвалість – Прим. ред.). І тому що він може призначати інших богами, напівбогами і навіть президентами. Він чітко сказав, що час закінчувати ось це все. А щоб не звинуватили у зраді – дадуть проголосувати народу. Нехай народ сам себе зрадить.

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І якщо тільки Кремль дійсно є частиною цього плану – все вийде. Ми отримаємо державу в державі, що буде дивитися Російське телебачення, жити в "русском мире" і голосувати на українських виборах. І неформальні кордону цієї держави потроху розширяться на весь схід і південь нашої країни. Ось вам і дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії. А, ще ця нікому не потрібна Галичина, забудьте. Так врастопирку і будемо жити. Бідно. Але мирно.

І не розповідайте мені, що наші громадяни за це не проголосують. Проголосують. Ще й як. Якщо Україна не змогла використати шанс Майдану і агресії для національної консолідації, то що ще їй може допомогти? Якщо навіть після Майдану наші політики залишилися бізнесменами, а наші громадяни наївними мрійниками, які вірять телевізору, то чому б і не проголосувати?

Сьогодні немає нікого, хто міг би зупинити цей процес. Немає серед політичної еліти, немає серед народу. Просто нікого. Нікого, хто б зрозумів, що йдеться вже про реальний розкол країни, який може виявитися не за горами – надто вже стрімко все розвивається.

Автор: Віталій Портніков

Джерело: Facebook

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