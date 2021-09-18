Полицейский руководил MAZDA. ДТП произошло около 18:00 на улице Семена Палия, что в Суворовском районе.
Кстати В ДТП на Киевщине погиб полицейский: фото с места
Водитель KIA, 1955 года, погиб.
Полицейский двинулся на "красный"
Полицейский ехал вне службы. Он двинулся на красный свет светофора. Мужчину доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки. Теперь проверят на наличие алкоголя в крови.
Дело передадут в ГБР
Сведения об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Поскольку к ДТП причастен полицейский, дело передадут в Государственное бюро расследований.
Последние ДТП с участием полиции
- В Киевской области 8 сентября майор полиции влетел в грузовик. Он получил сильные травмы. Диагностировали пробитый череп и сломанный позвоночник. Водитель фуры уверял, что полицейский был нетрезв. Однако это отрицали в правоохранительных органах.
- 5 сентября под Киевом водитель Mercedes влетел в авто патрульных. В СМИ говорят, что он заснул за рулем. В ДТП пострадали 2 взрослых и 1 ребенок.
- Возле Одессы в конце августа грузовик въехал в служебный автомобиль патрульных. СМИ писали, что полицейские тогда перевозили подозреваемого из СИЗО в суд. Травмировались старший сержант полиции, майор и капитан.