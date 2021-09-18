Двинулся на "красный": в Одессе произошло смертельное ДТП с участием полицейского

В Одессе 18 мая столкнулись KIA и MAZDA. Одним из автомобилей управлял 25-летний правоохранитель.

Полицейский руководил MAZDA. ДТП произошло около 18:00 на улице Семена Палия, что в Суворовском районе.

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Водитель KIA, 1955 года, погиб.

Полицейский двинулся на "красный"

Полицейский ехал вне службы. Он двинулся на красный свет светофора. Мужчину доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки. Теперь проверят на наличие алкоголя в крови.

Дело передадут в ГБР

Сведения об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Поскольку к ДТП причастен полицейский, дело передадут в Государственное бюро расследований.

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