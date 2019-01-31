Движение по Крымскому мосту находится под угрозой: оккупанты в очередной раз опозорились

В оккупированном Крыму в результате ошибочных действий подрядной организации "Стройгазмонтаж", занимающейся возведением Крымского моста, началось сползание грунта на участке единой автодороги, ведущей к транспортному переходу.

Об этом свидетельствуют закрытые документы и фото, которые опубликовало волонтерское сообщество InformNapalm. Их из так называемого "министерства транспорта Крыма" пересылали руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта России.

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Согласно обнародованным данным, вблизи автомобильного подхода к Крымскому мосту компания "Стройгазмонтаж" составляла значительные части грунта, о чем неоднократно сообщала.

"В результате ликвидации этого грунта образовался котлован, который из-за погодных условий заполнился значительным объемом дождевых и талых вод, вследствие чего возникла опасность подтопления верха откоса насыпи, и как итог – сползание значительной части откоса земляного полотна на проезжую часть построенной автомобильной дороги", – говорится в документе.

В связи с такой ситуацией в "Стройгазмотаже" приняли решение спустить образовавшуюся воду в действующую систему водоотведения автомобильной дороги, которая согласно проектным решениям не является рассчитанной на такие нагрузки.

В итоге отвод воды из котлована привел к потере устойчивости откоса, заиливанию водопропускных труб, сползание массива грунта до автомобильной дороги, а также к разрушению бетонного укрепления кювета и дренажной сети.

Учитывая вышесказанное, сообщаем, что на этом участке необходимо срочно ликвидировать причины подтопления, с полным восстановлением существующего рельефа местности. Повторно напоминаем, что бездействие в отношении решения этого вопроса может повлечь сползание всего основного хода автомобильной дороги, и как следствие – прекращению движения транспортного по единому подходу к Крымскому мосту... ввод в эксплуатацию объекта, а также передача его эксплуатирующей организации, в связи с сложившимися обстоятельствами, не представляется возможным,

– отмечают представители "Стройгазмонтажа" в обращении к главе российского Федерального агентства железнодорожного транспорта.

К документу в компании добавили фотоматериалы, на которых можно увидеть обнаруженные на подходах к Крымскому мосту сползания грунта.

Кроме проблем с самим Крымским мостом, после его возведения существенно обмелел Крымский канал. По словам специалистов, заиливание канала является естественным процессом, однако стоит указать на то, что проблема все же ухудшилась в течение последнего года.

После начала строительства Крымского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Проблема может заключаться в изменении гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опоры моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть,

– пояснил один из экспертов.

Заметим, что заиливание может вызвать серьезную проблему в судоходстве через Керченский пролив.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия его построила через Керченский пролив, а затем он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл мост, запустив движение по нему. Президент Украины Петр Порошенко, со своей стороны, заявил, что незаконное строительство Крымского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.