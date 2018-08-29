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Движение существенно снижает риск ранней смерти: детали

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Занятие спортом снижает риск ранней смерти
Занятие спортом снижает риск ранней смерти / unsplash.com

Советы парковать автомобиль подальше от офиса и ходить по лестнице не просто работают – они могут спасти жизнь.

Положительное влияние на здоровье и продление жизни есть даже от нескольких коротких интервалов активности в течение дня по 10 минут или меньше, говорится на NCBI.

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Так, движение отдаляет день смерти – активность полезна для сердца, талии и мозга. Что интересно, люди с возрастом набирают лишний вес не потому, что стареют, а потому, что с возрастом перестают двигаться.

via GIPHY

Из-за сидячего образа жизни мышцы атрофируются, обмен веществ замедляется – соответственно, накапливается жир. Диванный режим негативно влияет и на эмоциональный фон, а движение предотвращает депрессии и тревожности.

Физическая активность поддерживает настроение, мышечную массу и обмен веществ. Тело остается более подтянутым, суставы – подвижнее, а ум сохраняет позитивный настрой и мотивацию.

Необязательно ежедневно тренироваться – ходите по лестнице, несите чемодан в руках, а не тяните на колесиках. В перерывах на работе пройдитесь пешком или выполните несколько упражнений. Не зря говорят, что движение – это жизнь.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Ожирение Долголетия
Источник: 24 Канал
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