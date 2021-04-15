Двое братьев с Донбасса ограбили среди бела дня мужчину на Харьковщине
Двое дончан в Лозовой на Харьковщине совершили разбойное нападение на мужчину ради мобильного телефона. Их задержала полиция по горячим следам.
Источник:Нацполіція
Злоумышленники ударили его чем-то тяжелым по голове. Их целью был смартфон.
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Что известно о нападении
Двое парней напали на 26-летнего мужчину в Лозовой 13 апреля. В полиции сообщили около 01:40. Пострадавшего сразу госпитализировали. По оценкам медиков, его состояние удовлетворительное.
Злоумышленников разыскали в тот же день – ими оказались двое братьев 22 и 15 лет, жители Горловки Донецкой области. Они временно снимают жилье в Лозовой.
Мужчины признались в совершении преступления и добровольно отдали украденный мобильный телефон.
Вещественное доказательство по делу о разбойном нападении / Фото Нацполиция
Какая ответственность за совершенное преступление
- Следователи открыли уголовное производство по статье Разбой.
- Сейчас их задержали и избирают меру пресечения.
- Им грозит от 3 до 7 лет заключения.
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