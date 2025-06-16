Девушке 15 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатья.

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Мужчины силой затащили девушку в свой дом

Следователи установили, что инцидент произошел в ночь на 5 июня.

Девушка рассказала, что в тот вечер она сначала получала угрозы от двух местных жителей, а потом они силой затащили ее в жилище одного из фигурантов.

Там они вместе распивали алкогольные напитки, а в дальнейшем, воспользовавшись беспомощным состоянием несовершеннолетней, злоумышленники изнасиловали ее,

– рассказали в полиции.

К совершению противоправных действий сексуального характера причастны 18-летний и 29-летний мужчины. Их уже разыскали и задержали. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Мужчинам вручили подозрение по факту изнасилования. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.