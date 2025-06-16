Силой затащили и напоили: на Закарпатье в изнасиловании несовершеннолетней подозревают двух мужчин
- Двое местных жителей на Закарпатье напоили и изнасиловали 15-летнюю девушку.
- Подозреваемые, 18-летний и 29-летний мужчины, задержаны и находятся в изоляторе; им грозит до 12 лет тюрьмы.
На Закарпатье двое местных жителей напоили и изнасиловали несовершеннолетнюю. Пострадавшая обратилась в полицию 15 июня и рассказала о случае, который произошел с ней в начале месяца.
Девушке 15 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатья.
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Мужчины силой затащили девушку в свой дом
Следователи установили, что инцидент произошел в ночь на 5 июня.
Девушка рассказала, что в тот вечер она сначала получала угрозы от двух местных жителей, а потом они силой затащили ее в жилище одного из фигурантов.
Там они вместе распивали алкогольные напитки, а в дальнейшем, воспользовавшись беспомощным состоянием несовершеннолетней, злоумышленники изнасиловали ее,
– рассказали в полиции.
К совершению противоправных действий сексуального характера причастны 18-летний и 29-летний мужчины. Их уже разыскали и задержали. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.
Мужчинам вручили подозрение по факту изнасилования. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.