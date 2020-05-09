Двое мужчин насиловали и пытали 17-летнего парня: жуткая история с Харьковщины

Избитого 17-летнего парня нашли на улице в поселке Рогань Харьковской области еще 6 мая. Огласку история получила впоследствии: оказалось, над подростком несколько часов издевались – били, пытали, вырывали ногти и насиловали лопатой – двое взрослых мужчин.

В поселке Рогань Харьковской области двое мужчин насильно удерживали и жестоко избивали 17-летнего парня. Ребенка с тяжелыми повреждениями нашли на остановке общественного транспорта ночью 6 мая. Детали истории рассказали на сайте 057.ua.

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Почему мужчины пытали парня: рассказ матери пострадавшего

Мать пострадавшего рассказала, что ее сына пытали парень бывшей его девушки и отец ее подруги. По словам матери, сначала речь шла об обычном бытовом конфликте:

Вячеслав (пострадавший) встречался с Анжелой несколько месяцев осенью, потом они разошлись, оставшись друзьями.

4 мая они гуляли компанией, произошла ссора, подруга Анжелы ударила парня в пах и он ударил в ответ. Подруга пожаловалась отцу, а Анжела – своему парню.

5 мая Вячеславу звонили с угрозами, с 16 часов он перестал выходить на связь. А утром 6 мая его нашел едва живого на улице случайный прохожий.

Ребенка забрали в больницу и обнаружили множество повреждений:

Сломанные четыре ребра,

Сломанный нос,

Гематомы по всему телу,

Внутреннее кровотечение в органах брюшной полости,

Кровотечения в гайморовых пазухах и затылочной части головы.

Над травмами парня работают нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги, травматологи. По словам врачей, реабилитация будет очень длительной.

Парня в Харьковской области жестоко избили двое взрослых: смотрите фото 057.ua

Палачи отпустили парня чудом – с условием, что он никому ничего не скажет, а если расскажет, то будет "покойник".

Слава рассказал, что несколько часов его били, насиловали лопатой, били арматурой, связывали руки, ноги, голову скотчем, завязывали рот, заливали водку насильно, кровь смывали тоже водкой. На спине пытались вырезать ножом слово "пид*р". Угрожали, что он станет "кормом для рыб", пытались вырывать ему ногти. Говорили, что болгаркой отпилят ему ноги,

– рассказала жуткие подробности мать пострадавшего мальчика.

Причем все пытки девушка, с которой ранее была ссора, снимала на видео.

Что говорят в полиции об избиении подростка в Рогани

В полиции открыли уголовное производство и начали расследование. Уже установлено, что телесные повреждения парню нанесли во время ссоры "двое местных жителей 32 и 38 лет, с которыми он распивал алкогольные напитки".

Рассматривают дело по статье об "умышленных телесных повреждениях". В случае признания судом вины подозреваемых, им грозит тюремное заключение от 5 до 8 лет.

В телеграмм-канале "Нетипичный Харьков" опубликовали фото мужчин, которые якобы били и насиловали 17-летнего парня. По информации из поста, обоих уже задержали, отправили в ИВС, как и девушку, которая снимала процесс издевательств. Однако официальной информации по этому поводу пока нет.

Как объясняют ситуацию знакомые и родственники подозреваемых

В телеграмм-канале "ВЕХА (Харьков) ДОМА" опубликовали аудиозапись, в которой две девушки, что предположительно причастны к преступлению, рассказывают свою версию событий. По их словам:

Юноша сам спровоцировал конфликт своим поведением, был пьян и приставал к девушкам, "всем надоедал".

С мужчинами (подозреваемыми, которые также были пьяны) парень "криво разговаривал".

Более того – якобы он угрожал изнасиловать девушек и ударил кулаком одну из них по голове.

"Да, я понимаю, они перестарались, но уже сделать?" – говорит одна из девушек в аудиозаписи.

Я согласна, что мой папа с его товарищем перегнули палку. Они были пьяные, никто не отрицает. Но никто арматурой не бил, и палкой его никто не насиловал. Не было ничего такого,

– убеждает другая девушка.