В Харькове двое киевлян пытались "продать" должности председателя Харьковской облгосадминистрации и главы областной налоговой. Все шло как по маслу, и дельцам даже принесли первый транш на сумму 150 тысяч долларов, но в этот момент их "накрыли" правоохранители.

В этой новости прекрасно все, а прежде всего тот, кто о ней сообщил – действующий председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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Видимо, руководителю Харьковской области не сказали, что его должность "продают". Впрочем после задержания организаторов схемы уже не продадут.

В общем дельцы хотели получить за уже занятую должность 1 миллион долларов. По нынешнему курсу это более 26 миллионов гривен. Сколько "стоит" должность председателя областной налоговой – не уточняется.

Фигурантов дела задержали, когда они уже думали, что "поймали золотую рыбку" и пришли получать первый транш. Этот момент даже сняли на видео.

Задержание дельцов, продающих должность председателя Харьковской ОГА: смотрите видео

Сейчас правоохранители проводят обыски по этому делу в трех областях: Харьковской, Киевской и Одесской. Там обыскивают места жительства фигурантов и офисные помещения.

Следует отметить, что такая схема была популярной в прошлом году. Тогда в Украине только сменилась власть, не все представители которой были широкоизвестны обществу. Поэтому разные "схемщики" притворялись "влиятельными людьми из команды Зеленского" и "торговали" государственными должностями. Несколько таких схем накрыли правоохранители.