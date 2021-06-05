Впоследствии они рассказали пограничникам, что сделали это ради отдыха на Черноморском побережье в Одессе.

Важно Немцы незаконно пересекли границу, потому что думали, что Украина в Евросоюзе

Россиян задержал пограничный патруль недалеко от населенного пункта Лукашовка. Мужчины 1980 и 1982 годов рождения незаконно пересекли украинско-российскую границу, переплыв пограничную реку Ворсклу.

Иностранцы с собой имели только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Россияне рассказали правоохранителям, что намеревались добраться до Одессы, чтобы отдохнуть на море. Выбрали незаконный путь из-за карантинных ограничений,

– отметили пограничники.

Сейчас мужчин задержали. За незаконное пересечение государственной границы им грозит административная ответственность. Кроме этого, им запретят въезд в Украину на 10 и 5 лет соответственно.

Интересно! В ГНСУ сообщили, что одному из задержанных в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства.

Почему так произошло

Тогда россиянин в аэропорту "Жуляны" устроил дебош, выкрикивал оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины, совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд.