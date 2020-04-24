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      Двое детей под действием наркотиков неадекватно вели себя на улице: фото и видео

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      Мальчик под действием наркотиков
      Мальчик под действием наркотиков / Полиция Днепропетровской области

      Медикам в Днепре дважды за день пришлось спасать детей, находившихся под действием наркотиков. Одному из них 12 лет, другому - 13 лет.

      Первый случай произошел с 12-летним парнем на улице Романа Шухевича, сообщили в полиции. Прохожие заметили неадекватное поведение, после чего и вызвали скорую помощь и правоохранителей.

      В то же время 10-летний мальчик на Mercedes приехал за покупками в магазин на Запорожье: видео

      Как пояснил брат несовершеннолетнего, которому стало плохо, они употребляли наркотики, которые взяли у взрослых ребят. Мальчика госпитализировали.

      Напомним! Во время карантина дети до 14 лет должны находиться на улице только под присмотром взрослых.

      Другого потерпевшего от употребления наркотических веществ подростка обнаружили на улице 20-летия Победы. 13-летнего парня просто трясло на улице, из-за чего прохожие и вызвали медиков. Его тоже госпитализировали с наркотическим отравлением.

      Смотрите видео неадекватного поведения 13-летнего парня под наркотиками (видео Ху*вый Днепр)

      В обоих случаях на место событий вызвали родителей детей. А также представителей ювенальной превенции.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости Днепра Дети и несовершеннолетние Наркотики
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