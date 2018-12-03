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      Двое игроков "Арсенал-Киев" провалили детектор лжи

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      ФК "Арсенал-Киев"
      ФК "Арсенал-Киев"

      Все футболисты "Арсенал-Киев" прошли проверку на детекторе лжи после матча 16-го тура УПЛ против Черноморца (1:2).

      Двое игроков киевского клуба провалили полиграф, "Арсенал-Киев" намерен прекратить с ними сотрудничество, сообщил ведущий программы Великий футбол Александр Денисов.

      Читайте также: Главный тренер "Арсенала-Киев" объяснил отказ от прохождения детектора лжи

      Это наше внутреннее расследование. Мы сейчас получим результаты и разберемся в ситуации. Все игроки, которых мы хотели проверить, согласились на это,
      – сказал гендиректор "Арсенала-Киев" Александр Москаленко.

      Стоит отметить, что имена всех футболистов, которые проходили полиграф не называются. Также главный тренер киевского клуба Вячеслав Грозный отказался от его прохождения.

      Напомним, команда Вячеслава Грозного, который возглавил "Арсенал" в начале октября, занимает последнее место в чемпионате Украины, имея в активе 8 очков после 17 туров.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Арсенал-Киев
      Источник: 24 Канал
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